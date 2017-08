Offen für Bio Gesunde Ernährung steht im Vordergrund, wie man im Naturladen Heiland in Weißwasser erfahren kann.

Bei ihnen fühlt sich die Kundschaft wohl: Bioladen-Mitarbeiterin Yamila Krussk, Inhaberin Ivonne Lahn-Heiland und Physiotherapeutin Jeannette Droik (von links). © Rainer Könen

Auch in Weißwasser liegt Bio mittlerweile voll im Trend. Jemand wie Ivonne Lahn-Heiland kann das gut beurteilen. Sie führt einen Naturladen am Sachsendamm, ein Geschäft, das nicht nur für viele Weißwasseraner, sondern auch zunehmend für etliche gesundheitsbewusste Menschen aus dem Umland zu einem beliebten Anlaufpunkt geworden ist.

Auf einer Verkaufsfläche von rund 200 Quadratmetern finden die Kunden in ihrem Geschäft zahlreiche Bio-Produkte. Dass die Angebotspalette gesunder Nahrungsmittel recht umfassend ist, lässt sich bei einem Besuch des Naturladens feststellen. Das dort verkaufte Obst und Gemüse stammt vorwiegend aus der Region. Denn das ist etwas, worauf die Inhaberin besonders großen Wert legt: die Förderung regionaler Produkte. So kommen Obst und Gemüse vorwiegend aus dem ostsächsischen Raum, aber auch internationale Produkte bekannter Bio-Label, die den höchsten Ansprüchen genügen, werden bei ihr angeboten. Neu sind die Käsetheke und das Angebot von Bio-Fleisch.

Mit ein Grund, warum Bio auch in Weißwasser zunehmend im Trend ist, liegt sicher auch in dem gewachsenen Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung. „Die Menschen achten heutzutage einfach mehr auf eine vitale und gesunde Ernährung“, stellt Ivonne Lahn-Heiland fest. Bei ihr erfährt die Kundschaft, woher ihre Lebensmittel stammen und – was auch ganz wichtig ist – wie sie produziert werden. Obst und Gemüse erhält Ivonne Lahm-Heiland wöchentlich aus einem landwirtschaftlichen Betrieb aus dem Spreewald. Frisches Brot bekommt sie aus Cottbus und Görlitz.

Seit fünf Jahren besteht nun schon ihr Naturladen. Bei ihr können sich die Kunden auch über Bio- und Naturkost informieren und seit April diesen Jahres bietet ihre Mitarbeiterin, die Physiotherapeutin und Diätassistentin Jeannette Droick, dort Kurse an, mit denen jeder sein persönliches Wohlbefinden noch weiter steigern kann. Dazu gehören neben Sport- und Gesundheitskursen auch Massagen und Ernährungsberatungen. Demnächst will sie auch noch eine Akupunktur-Meridian-Therapie anbieten. Wer sich gesundheitsbewusst ernähren will, wissen möchte, wie Körper und Geist miteinander in Einklang zu bringen sind, der ist im Naturladen Heiland in Weißwasser bestens aufgehoben.

zur Startseite