Ofenbauer gibt auf

Der Mitteldeutsche Industrieofenbauer Mioba in Striegistal hat den Geschäftsbetrieb endgültig einstellen müssen. Das erklärte Insolvenzverwalter Dirk Herzig am Dienstag auf DA-Nachfrage. Nachdem es ihm noch gelungen war, den bei Insolvenzantragsstellung faktisch eingestellten Betrieb zur Fertigstellung einzelner Aufträge wieder aufzunehmen, geht nun der Ofen endgültig aus. „Weder war eine ausreichende Auftragslage noch eine entsprechende Mannschaft vorhanden. Eine Fortführung des Unternehmens im eröffneten Insolvenzverfahren war daher leider nicht möglich“, erläuterte Ingo Schorlemmer, Sprecher der Kanzlei Schultze & Braun, für die Herzig arbeitet. Da jedoch die zuletzt vorhandenen Mitarbeiter in dieser für sie schwierigen Situation dennoch ein hohes Engagement gezeigt hätten, konzentrierten sich die Bemühungen von Rechtsanwalt Herzig von Anfang an darauf, eine möglichst schnelle Nachfolgelösung zumindest für die Mitarbeiter zu finden. Hierzu seien mehrere Unternehmen angesprochen worden. „Eine Fortführung am Standort schied für alle Interessenten schnell aus. Es konnte jedoch mit einem Interessenten eine Lösung gefunden werden, die eine Fortführung an einem anderen Standort ermöglicht“, so Schorlemmer. Gleichzeitig sei vereinbart worden, dass der Investor allen verbliebenen Mitarbeitern ein Angebot für eine Weiterbeschäftigung macht. Dieses hätten fast alle Mitarbeiter angenommen. „Ich freue mich, dass so wenigstens für die Beschäftigten eine zufriedenstellende Lösung bei der sehr schlechten Ausgangslage gefunden werden konnte,“ sagte Dirk Herzig.

Forderungen der Gläubiger

Zum Zeitpunkt des Insolvenzantrages am 15. März waren bei Mioba 42 Arbeitnehmer beschäftigt. Im Laufe des vorläufigen Insolvenzverfahrens hätten 16 von sich aus das Unternehmen verlassen. „Den verbliebenen 26 Arbeitnehmern musste aufgrund der Einstellung des Geschäftsbetriebs formal gekündigt werden. Ihnen konnte jedoch im Wesentlichen eine neue Arbeitsstelle vermittelt werden, sodass die sozialen Härten aufgefangen werden konnten“, informierte Kanzleisprecher Ingo Schorlemmer.

Während des vorläufigen Insolvenzverfahrens seien mehrere Aufträge in enger Abstimmung mit den jeweiligen Kunden bearbeitet worden. Über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens hinaus war aufgrund der Ausgangslage jedoch keine weitere Fortführung möglich. Laut dem Amtsgericht Chemnitz wurde das Verfahren zum 1. Juni eingeleitet. Bis zum 21. Juli haben Gläubiger Zeit, ihre Forderungen anzumelden. Für den 10. August ist ein Termin zur Prüfung angesetzt. Mit wie vielen Gläubigern zu rechnen ist, ließ Rechtsanwalt Herzig mit dem Verweis auf Interna offen.

Das Unternehmen ist zahlungsunfähig und überschuldet. Da die Sanierungsperspektive fehlt, wird es nicht weitergeführt.

Die Ursache der wirtschaftlichen Schwierigkeiten liege zum einen im schwachen Stahlmarkt. „Die großen Stahlunternehmen und Kunden der Mioba haben in den vergangenen Jahren deshalb Investitionen in ihre Produktionsanlagen verschoben oder zurückgefahren. Dies führte zu einem massiven Rückgang bei Großaufträgen für die Mioba“, erläuterte Ingo Schorlemmer. Hinzu seien „verschiedene interne strukturelle Schwierigkeiten“ gekommen. „Zudem musste sich die Mioba mit teils erheblichen Mängelgewährleistungsansprüchen auseinandersetzen.“

Es ist die zweite Insolvenz binnen vier Jahren. Hat sich das Unternehmen nie ganz von der ersten aus dem Jahr 2013 erholt? „Die erste Insolvenz hatte insofern Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb, als dass das Unternehmen bei der Vergabe von Großaufträgen mehrerer Kunden nicht mehr zum Zuge kommen konnte“, so Kanzleisprecher Ingo Schorlemmer. Mioba habe einzelne Vergabevoraussetzungen dieser Kunden nicht mehr erfüllen können. Demzufolge konnte der Ofenbauer seit Aufhebung des ersten Verfahrens keine Überschüsse mehr erwirtschaften, ergänzt er.

Vorstellung eines Investors

Wie berichtet, gab es laut Insolvenzverwalter Dirk Herzig Interessenten für die Übernahme. Es habe sich jedoch keine Investorenlösung für das Unternehmen am Standort ergeben. Die Bemühungen des Insolvenzverwalters waren deshalb primär darauf ausgerichtet, einen Interessenten zu finden, der zumindest bereit ist, einen Großteil der Mitarbeiter zu übernehmen. Dies war ihm letztlich auch gelungen. In diesem Zusammenhang habe Herzig einem der Interessenten die Gelegenheit gegeben, sich bei einer Belegschaftsversammlung vorzustellen und einen Teil der Mitarbeiter zur Teilnahme an Bewerbungsverfahren einzuladen. Um welchen Investor es sich handelt, ließ er offen.

