Oewa behebt Wasserrohrbruch unter der B 175 Auf dem Gelände des ehemaligen Asphaltmischwerkes wird gebaut. Doch das passiert nicht freiwillig.

Henning Kühne von der OEWA bei der Reparatur der Wasserleitung unter der B 175 in Höhe des Abzweiges Steina. Ein Kunststoffrohr wird in das kaputte Stahlrohr gezogen. © Dietmar Thomas

Die rot-weiße Absperrung an der B 175/ Abzweig Steina macht stutzig. Auf dem Gelände des ehemaligen Asphaltmischwerkes stehen viele Fahrzeuge und es wird gebaut. Auch an der Bushaltestelle gegenüber wird Erdreich ausgehoben.

Bei den Arbeiten handelt es sich um kein neues Vorhaben, sondern um eine Reparatur. „Die Trinkwasserleitung ist in diesem Bereich unter der B 175 kaputt. Das haben wir Ende vergangener Woche bemerkt“, sagte Siegmar Rüdrich. Er ist Gruppenleiter Trinkwasserversorgung für die Bereiche Leisnig, Hartha und Waldheim bei der Oewa. Erste Reparaturversuche aus Richtung der Böschung am Abzweig nach Steina seien nicht gelungen, so Rüdrich. Das Messgerät habe deutlich angezeigt, dass die Leitung im Bereich der B 175 kaputt ist. Doch wenn so ein Schaden unter einer Bundesstraße entsteht, werden entsprechende Genehmigungen benötigt, um mit der Reparatur beginnen zu können, so der Gruppenleiter Trinkwasserversorgung. Seit Dienstag sind die Mitarbeiter der Oewa vor Ort.

„Wir schieben ein Kunststoffrohr mit einem kleineren Durchmesser in die Stahlrohrleitung“, so Rüdrich. Noch vor der Mittagpause am Mittwoch war das bereits gelungen. Doch die Reparaturarbeiten sind damit nicht beendet. Die Leitung soll großflächig in Ordnung gebracht werden. Bis hinter das Areal des ehemaligen Mischwerkes soll in die dort befindliche Asbest-Zement-Leitung ebenfalls ein Kunststoffrohr eingezogen werden. Die Leitung liegt fast parallel zur Straße, die von Steina kommend auf die Bundesstraße einmündet. Bevor die Arbeiten beginnen können, muss das Gestrüpp beseitigt werden.

Die Versorgung mit Trinkwasser ist grundsätzlich gesichert. „Es kann allerdings im Ortsteil Steina zu Druckschwankungen oder zeitweisen Unterbrechungen kommen“, so Siegmar Rüdrich.

