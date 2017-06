Oewa behebt Schaden an Hauptwasserleitung Drei Stunden mussten die Anwohner ohne Wasser auskommen. Das ist weit kürzer als gedacht.

Heiko Iser von der Firma EST verschließt kurz nach Mittag die Baugrube wieder. Ein Stück der Graugussleitung aus den 60er Jahren wurde herausgetrennt. Im Rohr hat sich im Laufe der Jahrzehnte eine dicke Kruste aus Eisenverbindungen abgesetzt, die natürlicherweise im Wasser enthalten sind. © Dietmar Thomas

Pünktlich um 11 Uhr haben die Mitarbeiter der Oewa auf der Dresdner Straße das Wasser abgedreht. Wegen eines Lecks in einer alten Hauptwasserleitung war eine Reparatur nötig (DA berichtete am Dienstag). Gruppenleiter Sven Gammisch wuchtet mit einem Mitarbeiter einen Schieber am Dresdner Platz zu. Einige Stunden sind etliche Häuser an der Dresdner und Unnaer Straße ohne Wasser. Auch die Schule und die Kinderkrippe Farbtupfer hängen eigentlich an der Leitung. Aber sie werden während der Reparaturarbeiten aus einer anderen Druckzone mit Wasser versorgt, erklärte Gammisch.

Auf der Dresdner Straße hat die Firma EST mit dem Bagger die 20 Zentimeter starke Eisengussleitung aus den 60er Jahren freigelegt. Ein Mitarbeiter schneidet mit dem Trennschleifer ein Stück der Leitung heraus. An dieser Stelle wird sie gekappt und beide Enden verschlossen. Die Oewa erspart sich die Reparatur der Lecks in der Straße und legt gleich 200 Meter der alten Gussleitung komplett still. Das funktioniert, weil in den 90er Jahren parallel eine neue Hauptwasserleitung in der Straße verlegt wurde. Die meisten Häuser unterhalb der Einmündung Unnaer Straße hängen an der neuen Leitung, die darüber an der alten.

Warum damals nicht gleich alle Häuser umgeklemmt wurden, kann Gammisch nicht nachvollziehen. Das wird nun ein Zukunftsprojekt, denn die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft will die komplette Gussleitung stilllegen. „Wir werden das jetzt vorbereiten. Wir müssen noch mit den Behörden sprechen“, sagte Gammisch. Auch am Dresdner Platz muss noch einmal gegraben und die alte Leitung vom restlichen Netz getrennt werden.

Die Reparatur auf der B 175 verlief ohne größere Verkehrsbehinderungen. Die Oewa hatte an einer breiten Stelle die Dresdner Straße aufgraben lassen. Die Arbeiten waren schneller abgeschlossen, als gedacht. Bereits um 13 Uhr wurde das Wasser nach Spülen der Leitung wieder angestellt. Am Nachmittag war die Baugrube fertig verschlossen.

Das eigentliche Leck in der Leitung haben die Wasserfachleute gar nicht zu sehen bekommen. Unbemerkt ist dort das Wasser unter der Straße weggelaufen – die Telekom hatte den Schaden bemerkt, als sich in einem ihrer Schächte Wasser sammelte. Gammisch glaubt nicht, dass der Rohrbruch größeren Schaden am Straßenkörper angerichtet hat. „Das Wasser konnte kontrolliert abfließen.“ Wie viel Wasser weggeflossen ist, konnte er am Donnerstag noch nicht genau sagen. „Es ist allerhand. Es gibt im Hochbehälter Messgeräte, mit denen wir das feststellen können.“

