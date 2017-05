Im Blickpunkt Österreichs Aufsteiger Sebastian Kurz bringt seine Partei im Handstreich hinter sich und will bei den Neuwahlen im Oktober ganz nach oben.

Sebastian Kurz plant den nächsten Karrieresprung. Nach der Wahl im Herbst könnte der Außenminister und ÖVP-Chef Österreichs Bundeskanzler werden. © dpa

Das nennt man eine steile Karriere: Der Mann ist gerade einmal 30 Jahre alt und könnte in wenigen Monaten als Bundeskanzler an der Spitze einer neuen Regierung in Wien stehen. Sebastian Kurz ist ein Hoffnungsträger – für die Österreichische Volkspartei (ÖVP), die in Umfragen um die 20-Prozent-Marke pendelt und den Sturz in die Bedeutungslosigkeit fürchtet. Und für viele Österreicher, die die ewigen rot-schwarzen Koalitionsquerelen längst satt haben.

Dabei wirkt der Polit-Jungstar so, als könne er kein Wässerchen trüben. Doch der Mann mit dem „Primanergesicht“, wie ihn seine Gegner spöttisch nennen, weiß genau, was er will. Nachdem sein Parteichef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner – zermürbt vom Dauerstreit mit dem Koalitionspartner SPÖ – seinen Rücktritt erklärte, schlug die Stunde des smarten Aufsteigers. Wie im Handstreich übernahm Kurz am Wochenende die Führung der ÖVP und beschnitt den Einfluss der Parteifunktionäre aus den Bundesländern. Kurz besitzt in der Volkspartei nun so viel Macht wie kein Chef vor ihm.

Derart gestärkt machte er dem Koalitionspartner Druck und drängte auf vorgezogene Neuwahlen im Herbst. Die Erfolgschancen für den 15. Oktober stehen nicht schlecht. Umfragen zufolge gehört Kurz zu den beliebtesten Politikern im Land. Würde über den Kanzler in einer Direktwahl entschieden, könnte er mit 50 Prozent der Stimmen rechnen. Die „Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei“ setzt auf neue Attribute. Jung, frisch, unverbraucht: Damit will der Kandidat punkten und der rechtspopulistischen FPÖ Wähler abjagen.

Als Kurz mit 24 Jahren zum Staatssekretär im Innenministerium aufstieg, wurde er noch belächelt. Das ist vorbei. Mit ihm als Außenminister gewann Österreichs Diplomatie mehr Gewicht – mit Wien als Schauplatz von Verhandlungen über den Ukraine-Konflikt oder den Atomstreit mit dem Iran. Weltpolitik statt Parteiengezänk: Sein Amt bewahrte Kurz davor, im Koalitions-Hickhack verschlissen zu werden.

Nun geht Kurz volles Risiko. Scheitern er und sein Experiment, könnte es mit seiner steilen Karriere möglicherweise schnell vorbei sein. Dann, so bissige Kommentatoren, hätte er Zeit, um sein Jura-Studium abzuschließen. (SZ/fg mit dpa)

