Österreicher bauen Prießnitz-Tunnel Der Fluss soll künftig noch sauberer werden. In großer Tiefe bremsen Granitblöcke und uralte Baumstümpfe den Bau.

Spezialtiefbauer Thomas Schuster und seine Kollegen sind schon weit gekommen. Unter der Prießnitz bauen sie direkt neben der Bautzner Straße den fast 100 Meter langen Rohrtunnel. © René Meinig

Thomas Schuster ist am Ende des Tunnels – zumindest dem bisherigen. Hinter ihm eine lange, leicht gebogene Röhre. 65 Meter sind schon geschafft, noch 25 liegen vor ihm und seinen Kollegen der österreichischen Spezialtiefbaufirma Braumann. Der 41-Jährige sitzt am Schaltpult eines kleinen Baggers. Bis zu vier Meter täglich kommt der Oberösterreicher Baggerhub für Baggerhub voran. „Die Erde und das Geröll ziehen wir in Richtung Förderband“, erklärt er den ersten Schritt. Auf einer Lore rollt die Ladung dann in die gewaltige Baugrube direkt neben der Bautzner Straße, wo die Last am Kranarm nach oben gehievt wird. Rund 170 Kubikmeter wurden so schon aus dem Neustädter Untergrund geholt.

Die Spezialtiefbauer errichten hier einen Abwassertunnel unter der Prießnitz für die Stadtentwässerung. Solche Verbindungen unter Flüssen werden in der Fachsprache Düker genannt, was im Holländischen Taucher heißt. Der Tunnel wird gebaut, damit bei starkem Regen kein gemischtes Ab- und Regenwasser mehr aus Neustädter Kanälen in die Prießnitz kommt. Das geschieht derzeit noch bei jedem Gewitter, erklärt Ralf Strothteicher, technischer Geschäftsführer der Dresdner Stadtentwässerung. Bisher ist das nötig, weil der Neustädter Abfangkanal zum Klärwerk Kaditz zusätzliche Mengen nicht fassen kann. Durch den Prießnitztunnel wird es möglich, dass überschüssiges Neustädter Abwasser in solchen Extremfällen zur anderen Elbseite in den größeren Altstädter Abfangkanal gepumpt werden kann.

Dafür hat die Stadtentwässerung seit August 2016 bereits einen Rohrtunnel unter der Elbe zum Käthe-Kollwitz-Ufer gebaut und durch eine Leitungstrasse unterm Diakonissenweg ergänzt. An der Ecke Forst-/Bautzner Straße wird noch ein Pumpwerk gebaut, das bis zu 600 Liter Abwasser je Sekunde gen Johannstadt befördern kann. Dort gibt es mit dem Hochwasserpumpwerk neben der Waldschlößchenbrücke einen großen Vorteil, wenn Starkregen und Hochwasser zusammenkommen. Es pumpt bis zu 10 000 Liter überschüssiges Abwasser je Sekunde in die Elbe. Bei der Juniflut 2013 hatte es sich bewährt.

„Der Düker unter der Prießnitz ist eine technische Herausforderung“, sagt Strothteicher. Schließlich muss die zwei Meter dicke Stahlbetonröhre unter den Fundamenten der Prießnitzbrücke hindurchgepresst werden, ohne sie zu beschädigen. Anfang August hatten Spezialtiefbauer Schuster und seine Kollegen begonnen. Hat er mit dem Minibagger ein weiteres Stück ausgehoben, schiebt eine gewaltige Schwerlastpresse mit einer Kraft von 160 Tonnen das nächste Stahlbetonsegment sieben Meter unter der Oberfläche in die Röhre. Schuster stößt auch auf unerwartete Hindernisse. So musste ein Granitblock aus dem Untergrund geholt werden, der fast zwei Meter lang war. Zudem schürfte die Schaufel an uralten dicken Baumstümpfen, die sich so tief unter der Oberfläche erhalten hatten.

Für Schuster ist das aber nichts Ungewöhnliches. Bis zu 550 Meter lange Rohrtunnel hat er schon gebaut. Beim Tiefbau in Leipzig war eine alte Müllkippe im Wege. „Als wir am Anfang an der Ecke Bautzner/Forststraße die Baugrube ausgehoben haben, fanden wir kontaminiertes Material“, berichtet er. „Anwohner haben uns erzählt, dass hier früher eine Tankstelle war.“

Mittlerweile sind die Tunnelbauer schon unter der Prießnitz hindurch. Die Richtung stimmt genau. „Dafür sorgt unser 70 000 Euro teurer Kreiselkompass“, sagt Schuster. Täglich wechselt er sich mit seinem Kollegen Andreas Anzengruber am Bagger ab. So behält jeder den genauen Überblick, wie das sensible Steuersystem der Technik im Untergrund reagiert. „Dadurch kann jeder mal Urlaub machen, ohne dass die Baustelle eine Woche steht“, sagt er schmunzelnd.

Geschäftsführer Strothteicher ist zufrieden: „Die Spezialtiefbauer haben alles im Griff.“ Schließlich war es sehr schwierig, unter der Prießnitzbrücke hindurchzukommen. Ende nächster Woche soll der Tunnelvortrieb fertig sein, Ende März 2018 die ganze Leitungstrasse samt dem Pumpwerk. Dann bleibt die Prießnitz selbst beim stärksten Regen sauber.

