Österlicher Hingucker an der Sachsenbrücke Erneut hat ein Unbekannter schmückende Hand an eine kleine Kiefer gelegt. Wer der Dekorateur ist, bleibt ein Rätsel.

Bunte Ostereier hängen an der kränkelnden Kiefer. © Huisinga

Der Unbekannte hat wieder zugeschlagen. Rechtzeitig vor Ostern ist die Kiefer an der Sachsenbrücke mit vielen bunten Plastikeiern geschmückt. Der Baum befindet sich direkt an der Schnellstraße kurz vor der Ausfahrt Copitz. Dass Bewohner ihre Vorgärten schmücken, ist bekannt und ein weit verbreitetes Hobby. Aber hier scheint doch ein Sonderfall vorzuliegen: Kein Haus weit und breit gehört zu dem Baum, der alleine auf der Flur steht. Bereits im Dezember war die Kiefer mit hübschen Weihnachtskugeln behangen und wurde im Januar von unsichtbarer Hand wieder abgeschmückt.

Wer ist der Wohltäter, der mit dieser Überraschung viele Autofahrer an der sonst so tristen Trasse erfreut? Die Stadt Pirna muss passen. Wer hier liebevoll am Werk war, kann Stadtsprecherin Jekaterina Nikitin nicht sagen. Genau genommen ist das Rathaus auch gar nicht verantwortlich. Die Kiefer wächst auf einem Flurstück, das dem Land Sachsen gehört. „Wir sehen aber keine Veranlassung, eine Meldung zu machen, denn eine Gefährdung der Sicherheit liegt hier nicht vor“, sagt Jekaterina Nikitin. Auch Anwohnerin Kathrin Böhme von der Otto-Gedlich-Straße in Copitz kann nicht sagen, wer die bunten Ostereier aufgehängt hat. „Aber die Idee ist hübsch“, sagt Kathrin Böhme und bekommt bei dieser Einschätzung sofort Unterstützung von Alexander Fritzsche. Er ist Vorstandsmitglied des Aeroclubs Pirna, dessen Flugplatz sich in unmittelbarer Nähe der geschmückten Kiefer befindet. „Schön, dass hier jemand die Straße verschönert. Das ist doch ein Hingucker“, meint Fritzsche,

Fazit: Auf den Unbekannten ist Verlass. Fragt sich nur, wie lange die Kiefer als Dekoobjekt durchhält. Sie scheint krank zu sein, die Hälfte der Nadeln ist braun. Hoffentlich erholt sie sich, damit auch Weihnachten hier wieder bunte Tannenbaumkugeln hängen können.

