Ölteppich in der Lockwitz Um Schlimmeres zu verhindern, verlegt die Feuerwehr eine Ölsperre. Die Polizei sucht indes nach dem Verursacher.

Diese Sperre soll verhindern, dass der Unterlauf verunreinigt wird. © Frank Baldauf

Glashütte. Ein übler Dieselgeruch stieg einem Reinhardtsgrimmaer am Freitagmorgen in die Nase. Wenig später entdeckte er einen Ölteppich auf der Lockwitz, die sich durch den Ort schlängelt. Der Bürger informierte die Rettungsleitstelle in Dresden. Diese schickte die Feuerwehr und die Polizei los. Die Feuerwehr war kurz vor 9 Uhr vor Ort und musste die Beobachtung bestätigen. Die Kameraden trugen auf dem verunreinigten Bereich Ölbindemittel auf. Um eine weitere Verunreinigung der Lockwitz im Unterlauf zu verhindern, setzten sie unterhalb von Reinhardtsgrimma eine Ölsperre an, informiert Stadtwehrleiter Veith Hanzsch auf Nachfrage. Diese Sperre wird mindestens bis Montag im Bachbett bleiben. Die Feuerwehr werde die Lockwitz selbstständig weiter kontrollieren, sagt Marion Rast, Referatsleiterin Gewässerschutz beim Pirnaer Landratsamt.

Erste Anzeichen am Donnerstag

Unklar ist, wer für die Öllache in der Lockwitz verantwortlich ist. Die Feuerwehr hat alle bekannten Baustellen an dem Bach, unter anderem die Hochwasserbaustellen in Nieder- und Oberfrauendorf sowie die am Rückhaltebecken in Reinhardtsgrimma und die Straßenbaustelle in Grimme, aufgesucht. Doch nach den Erkenntnissen der Feuerwehr ist von keiner dieser Baustellen das Öl in den Bach gelangt.

Inzwischen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und Anwohner befragt. Demnach haben einige bereits am Donnerstag gegen 14.30 Uhr einen starken Geruch wahrgenommen. „Da das Ereignis wahrscheinlich schon am Donnerstag stattgefunden hat, sind keine genauen Angaben zu Art und Umfang der Verunreinigung mehr möglich“, sagt Frau Rast. Die Niederschläge der letzten Stunden und die damit zusammenhängende erhöhte Wasserführung der Lockwitz erschweren eine genaue Schadensabschätzung, ergänzt sie.

Vorfälle wie der in Reinhardtsgrimma passieren nach Angaben des Landratsamtes sporadisch. Immer dann, wenn derartige Ereignisse bei der Polizei oder der Rettungsleitstelle gemeldet werden, werde auch das Umweltamt informiert.

