Ölspur verursacht Unfall Von der Trinitatiskirche bis nach Altriesa verliert ein Fahrzeug Öl. Nicht nur die Feuerwehr ist deshalb im Einsatz.

Eine Ölspur sorgte am Donnerstag für einen Feuerwehreinsatz. Auf der August-Bebel-Straße kam es zu kleineren Behinderungen. © Sebastian Schultz

Da muss auch der Rettungswagen kurz warten: Vor dem Kreisverkehr am Krankenhaus steht ein Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht, für einen kurzen Moment ist wegen des Gegenverkehrs kein Durchkommen. Zwei Feuerwehrleute ziehen derweil mit einem Wägelchen eine zentimeterbreite, rote Spur aus Bindemittel am Fahrbahnrand entlang. Weitere Kameraden sind auch schon unterwegs: Aus Richtung Trinitatiskirche sind schon weitere Sirenen zu hören. Auch am Lutherplatz leuchtet Blaulicht: Ein Polizist steht auf der Kreuzung zwischen Pausitzer Straße und August-Bebel-Straße und regelt den Verkehr.

Wenige Stunden später am Donnerstagnachmittag gibt Wehrleiter Egbert Rohloff bekannt, dass gleich drei Fahrzeuge an diesem Einsatz beteiligt waren. Grund sei eine verhältnismäßig lange Ölspur gewesen. „Im Einsatz waren die Hauptstelle und die Stadtteilfeuerwehren Weida und Riesa-Stadt.“ Die Ölspur zog sich vom Lutherplatz die August-Bebel-Straße hinunter bis vors Krankenhaus. Augenzeugen berichten, auch in Richtung Altriesa seien noch Ölflecken zu sehen gewesen, laut Polizei endete die Spur erst in der Franz-Mehring-Straße. „Es war allerdings keine ganz durchgängige Spur“, erklärt Wehrleiter Egbert Rohloff. Vor allem in den Kurven sei besonders viel Öl ausgetreten. Welches Fahrzeug die Flüssigkeit auf der Strecke von deutlich mehr als einem halben Kilometer verteilt hat, konnte die Polizei am Donnerstagabend noch nicht sagen. „Die Kollegen sind noch draußen, um den Verursacher zu finden“, erklärte Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Die Polizei bitte außerdem mögliche Zeugen darum, sich zu melden, wenn sie Hinweise auf den Verursacher der Öl-Spur liefern können.

Der Fall weckt Erinnerungen an eine lange Ölspur, die sich im Juli vom Bahnhof über den Puschkinplatz bis zur Hauptstraße erstreckt hatte. Damals hatte eine Kehrmaschine der städtischen AGV Öl verloren. Zwischen eineinhalb und zwei Kilometer Strecke seien betroffen gewesen, schätzte AGV-Chef Andreas Sonnenfeld damals.

Während des Einsatzes kam es lediglich zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Allerdings hatte der Ölfilm auf der Fahrbahn laut Polizeidirektion gleich noch für einen Unfall gesorgt: Gegen 14.45 Uhr sei eine 58-Jährige auf der August-Bebel-Straße mit ihrem VW Golf ins Rutschen geraten und gegen den Bordstein geprallt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro.

Wer Hinweise auf den Verursacher der Ölspur liefern kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Riesa oder an die Polizeidirektion in Dresden: 0351 4832233.

zur Startseite