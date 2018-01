Ölspur auf der Bundesstraße Die Verunreinigung zog sich am Mittwoch bis hinter Wildenhain. Zurück bleiben ein Unfall und einige Fragen.

Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Großenhain beim Aufstellen der Warnschilder: Am Mittwochmittag wurde der Polizei eine Ölspur auf der Bundesstraße 98 in Richtung Wildenhain gemeldet. Einem Audi-Fahrer wurde sie zum Verhängnis. Er prallte gegen die Leitplanke, blieb aber unverletzt. © Kristin Richter

Großenhain. Jürgen Peters hat bereits Routine. Zum wiederholten Mal an diesem Nachmittag öffnet er die Tür seines schwarzen Lkw. „Ja“, sagt er lachend, „ich stehe hier, weil ich einen Motorschaden habe.“ Und nein, er sei nicht derjenige welcher. Nach einstündiger Untersuchung und einer Zeugenaussage zu seinen Gunsten habe die Polizei das bereits festgestellt. „Das ist wirklich wie im schlechten Film! Als ich auf die Straße draufgefahren bin, habe ich die Ölspur schon gesehen. Und ausgerechnet bei meinem Fahrzeug geht dann ein paar Minuten später der Motor kaputt“, erzählt Jürgen Peters und schüttelt immer noch ungläubig den Kopf.

Der Fahrer ist nicht der Einzige, den die Spur auf der Großenhainer Umgehungsstraße in Richtung Wildenhain an diesem Mittwoch gehörig auf Trab hält. Mehrere Polizeifahrzeuge sind seit dem Mittag im Einsatz. Um 12.15 Uhr, so Thomas Geithner von der Polizeidirektion Dresden, sei der Anruf eingegangen. Eine ölige Spur ziehe sich über die Fahrbahnmitte der B 98. Von der Kreuzung hinter der Aral-Tankstelle bis hin zum Großenhainer Ortsteil Wildenhain.

Ein bläulich, schmieriger Film, der bereits wenig später einem Audi-Fahrer zum Verhängnis werden soll. Kurz vor dreiviertel Zwölf gerät der Mann auf der Ölspur ins Rutschen und prallt mit seinem Auto kurz vor Wildenhain gegen die Leitplanke. Der 39-Jährige hat aber Glück im Unglück: Zwar tragen sowohl sein Audi als auch die seitliche Abgrenzung ein paar Kratzer und unliebsame Beulen davon. Die Polizei wird wenig später feststellen, dass der Gesamtschaden gut 4 500 Euro beträgt. Der Mann selbst bleibt unverletzt.

Während sich die Polizei sowohl mit der Aufnahme des Unfalls und Befragung des vermeintlichen Ölspurverursachers Jürgen Peters beschäftigt, haben die Autofahrer einen Gang zurück geschalten. Es hat sich wohl schon herumgesprochen, dass auf der stark befahrenen Straße etwas ist, was da eigentlich nicht hingehört. Außerdem läuft eine entsprechende Warnung im Radio. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, vorsichtig zu fahren – und das tun sie ganz offensichtlich.

Damit auch jene darauf aufmerksam werden, die noch nichts von der Ölspur gehört haben, kommen um kurz vor 14 Uhr die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Großenhain. An der Auffahrt zur Bundesstraße, dort wo bisher Bürgerpolizist Thomas Lehmann aus Thiendorf die Stellung gehalten hat, wird ein Schild mit der Aufschrift „Ölspur“ aufgestellt. „Wir müssen ja sicherstellen, dass bis zum Eintreffen der beauftragten Reinigungsfirma alle Autofahrer gewarnt sind“, erklärt Thomas Lehmann. Ein Unfall an diesem Tag reiche schließlich.

Allerdings: Wann genau das Unternehmen Auto-Walther aus Arnsdorf mit seiner speziellen Reinigungstechnik eintreffe, könne jetzt noch nicht gesagt werden. Zu tun haben deren Mitarbeiter ganz sicherlich nicht wenig. Immerhin steht inzwischen fest, dass die Spur bis kurz hinter Wildenhain führt. In Richtung Glaubitz verliert sie sich – gewissermaßen tröpfchenweise. So wie der Verursacher selbst. „Nachdem wir wirklich zuerst davon ausgegangen sind, dass der kaputte Lkw mit seinem Motorschaden für den Ölfilm verantwortlich ist, können wir diesen jetzt ausschließen“, bestätigt Thomas Geithner auf SZ-Anfrage am Nachmittag.

Dann erscheint das Spezialfahrzeug der Firma Auto-Walther. Zwar hat sie eine Filiale in nahegelegenen Radeburg. Doch diese ist nur mit einem kleineren Ölspurfahrzeug ausgerüstet. Deshalb wurde der Lkw aus dem Stammsitz Arnsdorf nach Großenhain beordert. Er ist für größere Einsätze bestimmt, bestätigt eine Mitarbeiterin. „Ab einer Länge von einem Kilometer reden wir von einer größeren Ölspur“, sagt sie. Das trifft in diesem Fall zu. Mit Wasser, das mit Reinigungsmittel versetzt ist, wird das Öl von der Straße gesprüht. Der Verkehr kann wieder ungehindert rollen.

