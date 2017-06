Oelsa bekommt Konkurrenz Beim Dorfwettbewerb mischen drei weitere Orte im Landkreis mit. Oelsa nimmt zum zweiten Mal Anlauf.

Der Kindergarten Oelsa ist ein Schmuckstück im Ort. © Karl-Ludwig Oberthür

Der Rabenauer Ortsteil Oelsa bekommt Konkurrenz beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Im Landkreis bewerben sich weitere drei Gemeinden. Dies sind das zu Pirna gehörende Birkwitz-Pratzschwitz sowie die Altenberger Ortsteile Schellerhau und Oberbärenburg. Alle Teilnehmer werden in diesem Sommer von einer Jury besucht. Dabei bewerten die Jurymitglieder die Entwicklungskonzepte und wirtschaftlichen Initiativen, das soziale Engagement und kulturelle Aktivitäten, die Baugestaltung und Siedlungsentwicklung sowie die Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft. Zudem gibt es Punkte für den Gesamteindruck. Oelsa braucht sich dabei nicht zu verstecken. Bereits vor drei Jahren wurde der Ort beim Kreiswettbewerb mit damals zehn Teilnehmern Zweiter. Damit schafften es die Oelsaer in die sächsische Endrunde, konnten dort aber nicht gewinnen. (hey)

zur Startseite