Ölfilm auf der Röder Am Sonnabendabend wurde Öl in der Röder im Großenhainer Stadtpark gemeldet. Es war zu wenig zum Abpumpen. Nun läuft eine Anzeige gegen unbekannt.

© SZ/Uwe Soeder

Die Stadtfeuerwehr Kleinraschütz-Wildenhain rückte am Sonnabend gegen halb acht Uhr an die Albertmühle aus und fuhr später auch noch zur Mückenschenke im Stadtpark. Passanten hatten hier einen leichten Ölfilm auf der Röder gemeldet. Zum Abpumpen war es den Kameraden zu wenig. Doch eine Probe wurde genommen und von der Polizei mittlerweile an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Denn die Ursache ist noch immer nicht ermittelt.

Auch der genaue Ort des Einleitens liegt noch im Dunkeln. Eine Beeinträchtigung des Gewässers bzw. von Fischen konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Der Kriminaldienst hat sich des Falles angenommen, auch die Stadt ist informiert. Es läuft eine Anzeige gegen unbekannt. Die Polizei hofft, dass sich der Verursacher eventuell freiwillig meldet.

