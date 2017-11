Ölfilm auf dem Eulabach Unbekannte haben das Gewässer offenbar mutwillig verunreinigt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Großeinsatz am Eulabach: Nach Polizeiangaben informierte ein Anwohner der Eulaer Hauptstraße die Polizei am Donnerstagnachmittag darüber, dass der Eulabach mutwillig verunreinigt wurde. Auf dem Gewässer bildete sich ein Ölfilm, welcher stark roch und Schaum bildete. Die Verschmutzung war so stark, dass die Feuerwehr anrücken musste. Die Einsatzkräfte konnten das weitere Ausbreiten der Verunreinigung unterbinden.

Die Einsatzkräfte suchten in der Folge die Zuläufe und Zuleitungen im Bereich Siedlung ab, ohne jedoch die Quelle der öligen Substanz zu finden. Ähnlich wie am Vortag. Bereits am Mittwoch hatte sich ein ähnlicher Sachverhalt ereignet. Als die Polizei am Nachmittag eintraf, lag aber nur noch der markante Geruch in der Luft.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im Bereich Eulaer Hauptstraße/Siedlung verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben oder Angaben zur Quelle der Verunreinigung machen können, können sich im Polizeirevier Meißen oder bei der Dresdner Polizei unter der Rufnummer 0351/4832233 melden. (SZ)

