Öl-Rätsel im Nationalpark gelöst Kaputte Wege, Öllachen und gesperrte Parkplätze erzürnen Wanderer. Die Parkverwaltung verspricht Besserung.

Kaputte Wege, Öllachen und gesperrte Parkplätze erzürnen Wanderer. Die Parkverwaltung verspricht Besserung. © Archiv/SZ

Sächsische Schweiz. Die Hintere Sächsische Schweiz ist für ihre eher stillen Wege bekannt. Wer ungestört wandern möchte, hat hier ausreichend Gelegenheit dazu. Allerdings klagen Wanderer in letzter Zeit vor allem in den Gebieten um Saupsdorf und Hinterhermsdorf über zerstörte Wege, als Folge des Holzeinschlages (SZ berichtete). Zuständig ist die Nationalparkverwaltung. Hier kann zumindest für einen Teil der Kritik Entwarnung geben.

Polterplatz wird in den nächsten Wochen geräumt.

Der Parkplatz Sturmbauers Eck nahe Saupsdorf ist einer der wenigen, die in diesem Bereich zur Verfügung stehen. Genutzt werden kann er nicht, weil noch immer Holz dort abgelagert wird. Zuständig für den Abtransport ist der Käufer des Holzes. Die Nationalparkverwaltung könne hier nur mittelbar auf den Käufer einwirken, sagt Nationalparksprecher Hanspeter Mayr. Das am nächsten zur Straße gelegene Fichtenpolter werde so schnell wie möglich abgefahren. Die Rechnung für den zweiten Teil sei gestellt und nach Bezahlung werde auch der zweite Teil voraussichtlich innerhalb von 14 Tagen abgefahren, sagt er. Das bachseitig gelagerte Polter werde dann sicherlich in der Woche nach Pfingsten abgefahren.

Wanderpfad im Goldbachtal steht erst ab August zur Verfügung

Markiert ist der Wanderweg im Goldbachtal bei Saupsdorf zwar nicht. Dennoch wird er gern genutzt. Das ist seit einigen Wochen nicht mehr möglich. Der Weg existiert in einigen Bereichen nicht mehr. Er wurde beim Holzeinschlag und dem Abtransport so schwer beschädigt, das er nicht mehr hergerichtet werden kann. Die hinterlassenen Furchen sind zum Teil an die 1,70 Meter tief. Von dem Umfang der Zerstörung war man offenbar auch in der Nationalparkverwaltung überrascht und schmiedete einen Plan. Oberhalb des zerstörten Weges wird ein neuer Pfad angelegt. Das ist möglich, weil der neue Pfad nicht in der Kernzone des Nationalparkes liege. In dieser darf nur auf markierten Wegen gewandert werden. „Wegen des nach wie vor sehr feuchten Untergrundes rechnen wir damit, dass wir die letzten Arbeiten zum Begehen des Pfades spätestens bis August erledigen können“, sagt der Nationalparksprecher.

Öllachen am Heidelbachweg wurden untersucht

Für Empörung sorgten die Pfützen im Heidelbachtal bei Hinterhermsdorf. Die regenbogenfarbige Spiegelung des Wassers ließ vermuten, dass hier Öl oder Ähnliches aus den Forstmaschinen ausgelaufen ist. Die Nationalparkverwaltung hat dies untersuchen lassen. „Es handelt sich hier nicht um Öl, auch wenn es zunächst auch für uns so aussah“, sagt der Sprecher. Das Phänomen sei eine Eisenausfällung. Diese lasse sich häufig in flachen Pfützen in Fahrspuren in der Sächsischen Schweiz feststellen. Es sei in chemisch leicht abgewandelter Form wesentlicher intensiver aus den Bergbaufolgelandschaften der Oberlausitz und dem Spreewald bekannt. Im Elbsandstein ist ebenfalls Eisen im Boden enthalten. Damit es zu solchen Schlieren komme, müssten zwei Faktoren hinzukommen, sagt Hanspeter Mayr. Zum einen sei das verdichteter Boden in den Fahrspuren, wo kein Sauerstoff mehr vorhanden ist. Zum anderen müsste organisches Material vorhanden sein, wie zum Beispiel Pflanzenreste vom Weg oder wie am Heidelbachweg die Reisigmatten. Was dann folgt, ist ein chemischer Prozess. Diese Eisenanteile werden unter Einfluss des organischen Materials und Sauerstoffausschluss gelöst und steigen an die Oberfläche. Sobald sie dort wieder in Kontakt mit Sauerstoff kommen, reagieren sie wieder zu einer festen Verbindung, die an der Oberfläche der Pfütze schwimmt und weil sie so dünn ist, diese Spiegelungen verursacht.

Mit Blick auf das Thema Öl allerdings könne man nie ganz ausschließen, dass es doch dazu kommen kann. „Dennoch gehen wir mit größter Sorgfalt vor. Nicht nur im Nationalpark, sondern im gesamten Sachsenforst dürfen nur zertifizierte Unternehmen mit ebenfalls zertifizierten Maschinen für Waldarbeiten eingesetzt werden“, sagt Nationalparksprecher Mayr. Darüber hinaus gebe es auch Vorschriften für forstliche Arbeitsmaschinen im Falle von Ölhavarien, ebenso wie beim Betanken. Dafür müssen Arbeitsnachweise geführt werden.

zur Startseite