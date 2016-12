Ökostrom aus Skerbersdorf? Auf einer Wiese des Neißeortes soll in ein paar Jahren ein Windpark stehen. Die Energiefirmen sind jetzt schon scharf auf die Grundstücke.

Ob sich auf dieser Wiese bei Skerbersdorf in ein paar Jahren tatsächlich Windräder drehen, wie es die Fotomontage suggeriert, ist offen. © Steffen Bistrosch/SZ-Bildmontage

Die Gaststätte in Skerbersdorf ist gut gefüllt. Wer der Einladung der Firma Naturstrom gefolgt ist, will wissen, wie es auf den Wiesen draußen vor dem Ort weitergeht. Der Anbieter von Ökostrom würde dort nämlich gern einen kleinen Windpark errichten. Unter den Gästen sind auch Rüdiger Mönch und Georg Hackel. Mönch ist Bürgermeister der Gemeinde Krauschwitz, zu der Skerbersdorf gehört, Hackel Geschäftsführer der Agrargesellschaft Pechern. Der Betrieb hält die meisten Anteile an dem Areal. Zwei Stunden dauert die Informationsveranstaltung, dann erhalten die Gäste vorbereitete Nutzungsverträge für die Grundstücke, die in Anspruch genommen werden sollen. Auch der baden-württembergische Energieversorger EnBW und andere Energieunternehmen haben ein Auge auf Skerbersdorf geworfen. Immer wieder kommen Vertreter im Ort vorbeigeklingelt und machen freundlich Druck auf die Grundstückseigentümer.

Dabei ist überhaupt keine Eile geboten. Im derzeit gültigen regionalen Entwicklungsplan für die Neißeregion von 2010, welcher die Grundlage einer letztendlich genehmigungsfähigen Windkraftanlage darstellt, ist bis dato nur die Rede von einer sogenannten Potenzialfläche. Das heißt dort könnten einmal Windräder stehen. Vorher muss ein Genehmigungsverfahren angeschoben werden mit Anhörung der Betroffenen, der sogenannten Träger öffentlicher Belange. Das sind beispielsweise Landkreis und Kommune, aber auch die Bürger. So wird, wenn alles klappt, aus der Fläche ein Vorranggebiet und in einem weiteren Verfahren ein tatsächlich genehmigungsfähiger Aufstellungsort. Mit einer Fortschreibung des Planes rechnet man beim Regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien nicht vor 2019. Ein erster Entwurf ist für Rüdiger Mönch frühestens im dritten Quartal nächsten Jahres realistisch.

Konkreter sind die Pläne von Naturstrom: Auf einundvierzig Hektar Fläche sollen sich drei Windräder drehen. Zweiundzwanzig Hektar beträgt die Abstandsfläche, um die Beeinträchtigungen für die Anwohner am nahen Kuhstallgelände in Grenzen zu halten. Jedes der Windräder soll über eine Leistung von 4,2 Megawatt verfügen, das würde reichen, um theoretisch mehrere Tausend Haushalte mit Elektroenergie zu versorgen. Stolze 230 Meter Gesamtbauhöhe und 141 Meter Rotordurchmesser bei einer Nabenhöhe von 159 Metern weisen die Räder laut Entwurfsplanung auf. Die Gesamthöhe der Anlage mit fünf multipliziert ergibt den vorgeschriebenen Mindestabstand zur nächsten menschlichen Behausung, das sind etwa eintausend Meter. Der Investor will eine Rücklage zur Demontage der Anlagen nach Nutzungsende bilden. Die Eigentümer der Flächen werden entsprechend ihres jeweiligen Anteils finanziell entschädigt. Laut Angaben der sächsischen Energieagentur Saena flossen 2011 von den 147 Millionen Euro an Vergütungszahlungen, die an die Betreiber sächsischer Windkraftanlagen gingen, fünf Prozent und damit 7,3 Millionen Euro als Pacht an die Grundstückseigentümer.

Ob der Plan von Naturstrom aufgeht? Tatsächlich wird der Betreiber des Windparks öffentlich ausgeschrieben. Am Ende erhält der Anbieter den Zuschlag, welcher das kostengünstigste Konzept vorlegt. Auch deshalb bleiben Erwin Hackel und Rüdiger Mönch ganz gelassen. Beide stehen dem Vorhaben, wer auch immer es umsetzt, grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber. Alles kann, nichts muss. Ebenfalls entspannt gibt sich Christoph Biele von der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH, kurz ENO. 2019 sei ein realistischer Termin für eine Entscheidung bezüglich der Flächenplanungen, meint er. Ganz praktisch versteht sich die Gesellschaft als Servicestelle Energie im Auftrag des Landkreises. Hier können interessierte Bürger Rat einholen, bevor sich einmal getroffenen Entscheidungen später als Fehler herausstellen. Viele lassen sich von den Energieanbietern in die Zange nehmen.

Auch wenn sich erst in ein paar Jahren entscheidet, wer in Skerbersdorf gegebenenfalls den Zuschlag bekommt, stehen die Energieunternehmen schon jetzt unter Druck. Denn der sprichwörtliche Gegenwind nach Nauauflage des Erneuerbare Energien Gesetz nimmt durch den staatlich forcierten Wettbewerb zu. Gleichzeitig sinken die Gewinnmargen. Viele Mitbewerber drängen sich um wenige zum Ausbau der Windenergie vorgesehene Flächen.

Trotz sinkender Margen lässt sich mit Windenergie immer noch gut Geld verdienen. Die Renditen der Energieunternehmen liegen laut Saena, je nach Anteil des Fremdkapitals, bei fünf bis zehn Prozent. Bei derart hohen Renditen ist es kein Wunder, dass hart um Anteile gekämpft wird. Eine Investition lohnt jedoch nur, wenn eine gewisse Planungssicherheit besteht. Basis einer jeden Unternehmung sind Zahlen. Und genau deshalb wird schon jetzt um die potenziellen Flächen gepokert. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das erklärt die zum Teil hektische Akquisetätigkeit mehrerer Anbieter – auch in Skerbersdorf.

