Ökolandbau stockt Trotz Förderung stellen nur wenige Landwirte aus der Region um. Dabei wollen die Kunden doch bio, oder?

Seit 2007 produziert Landwirt Eckhard Voigt aus Doberquitz bei Leisnig ökologisch. Nach ihm hat kaum einer umgestellt. Foto: André Braun © André Braun

Die Vorbereitungen für die neue Saison sind angelaufen. In der Kartoffelscheune von Landwirt Eckhard Voigt in Clennen bei Leisnig fangen die Knollen bei Licht allmählich an zu keimen. Die Erdknolle gedeiht bei Voigt auf besondere Weise: Denn seit 2007 wirtschaftet der 52-Jährige rein ökologisch. Ohne Chemie und nachhaltig im Sinne der Umwelt.

Seine Entscheidung von vor zehn Jahren hat Voigt bisher nicht bereut. Der Betrieb läuft. Seine Produkte finden, trotz höheren Preisen, ihre Kundschaft. „Der regionale Absatz ist stabil und wächst. Hier hatte ich anfangs Bedenken, auf dem Dorf mit den Ökopreisen. Aber sie werden gut angenommen“, erklärt Voigt. Nach wie vor sieht er nur die Vorteile dieser Art der Landwirtschaft: die Fruchtfolgen seien artenreicher sowie länger und er habe Arbeitsplätze geschaffen. Denn durch die biologische Landwirtschaft gibt es auch mehr zu tun. Von einst zwei Mitarbeitern ist der Betrieb auf vier angewachsen, bei gleicher Fläche. „Das Unkraut bekämpfen wir über die Fruchtfolge, unseren Stickstoff gewinnen wir aus Hülsenfrüchtlern“, so Voigt. Chemie ist da nicht mehr nötig. Das Geld, das er sonst für synthetische Hilfsmittel ausgeben würde, es bleibt jetzt hier vor Ort.

Schwierigkeiten fallen dem Landwirt beim Thema Ökolandbau im ersten Moment nicht ein. Selbst das Problem der Verarbeiter habe sich inzwischen fast erledigt. „Es sind mehr geworden, aber es könnten noch mehr sein“, sagt der 52-Jährige. Als er angefangen hatte, gab es nur wenige Betriebe, die in der Region die ökologische Ware auch nach diesen Prinzipien weiter verarbeitet haben. Das hat sich geändert.

Doch trotz der positiven Erfahrungen von Eckhard Voigt und dem allgemeinen Trend in Sachsen: Nach Voigt kam keiner mehr. Zumindest nach Informationen von Torsten Krawczyk, dem Vorsitzenden des Regionalbauernverbandes Döbeln-Oschatz. Auch er selbst, konventioneller Landwirt in Westewitz, sieht keinen Grund, zu wechseln. „Für mich ist regional wichtiger als ökologisch“, sagt er. Zudem sei der Ökolandbau teurer, nicht nur durch die Arbeitsweise. „Es gibt hohe Ertragseinbußen und hohe Einkaufspreise“, so Krawczyk.

Ulf Müller, zuständig für die Anbauberatung in der Region Nord der Gäa Vereinigung ökologischer Landbau, vermutet, dass es an den guten Böden in der Region Döbeln und der Lommatzscher Pflege liegt, dass sich bis jetzt keine neuen Interessenten gefunden haben. „Die konventionellen Betriebe ernten genug“, so Müller. Viele würden umstellen, wenn sie aufgrund von natürlichen Grenzen nur eine gewisse Menge an Ertrag haben. Seiner Meinung nach müsste auch in der Ausbildung der Landwirte etwas geändert werden: Denn viele derjenigen, die jetzt auf den Chefposten sitzen, sind in konventioneller Landwirtschaft ausgebildet. Vorreiter in Sachen Ausbildung sei das Fachschulzentrum in Freiberg-Zug. „Die machen viel für den Ökolandbau“, so Müller.

Auch der Freistaat unterstützt derzeit wieder die Landwirte bei der Umstellung auf Ökolandbau. Er hat die Prämien für die ersten beiden Umstellungsjahre, in denen zwar öko produziert wird, aber die Ernte noch nicht als solche verkauft werden darf, angehoben. Landwirte erhalten demnach für die Umstellung von Acker- und Grünland 330 Euro, für Gemüseflächen 935 Euro sowie für Dauerkulturen, wie Obst und Wein, 1 410 Euro pro Hektar. Ab dem folgenden dritten Jahr werden die bisher angewandten Beibehaltungsprämien von 230 Euro pro Hektar für Acker- und Grünlandflächen, 413 für Gemüse sowie 890 für Dauerkulturen gezahlt. Im vergangenen Jahr haben in Mittelsachsen 85 Ökobetriebe beim Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) Förderung für den Ökolandbau beantragt. Geld gab es für eine Fläche von rund 4 700 Hektar. 2015 waren es 71 Betriebe für eine Fläche von knapp 3 900 Hektar

Dass es aufgrund der angehobenen Prämie mehr werden, bezweifelt Marcus Glitz von der Agrargenossenschaft Grünlichtenberg. „Die Kunden bestimmen, was produziert wird, nicht die Politik“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Er vermutet, dass die Biobranche durch die staatliche Förderung in drei Jahren kaputt sein wird. Es würden zu viele Mengen produziert, die keine Abnehmer finden. Die Masse könne sich Bioprodukte einfach nicht leisten. Lohnen würde sich der Weg, wenn überhaupt, für kleinere Familienunternehmen. „Bei großen Betrieben ist das Risiko zu groß, um auf den Zug aufzuspringen“, so Glitz.

