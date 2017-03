Öffnungszeiten kommen dran Am Waldhaus am Eierberg wird weiter gewerkelt. Zum Imbiss, den der Wirt schon anbietet, gab es jetzt Fragen.

Das Waldhaus am Eierberg. © Bernd Goldammer

Was am Waldhaus oberhalb von Pulsnitz passiert, wird unten im Tal genau beobachtet. So natürlich auch der neue Imbiss auf dem Parkplatz des Hauses. Und so mancher Pulsnitzer brach wohl auch zu einem Spaziergang auf, um die Neuheiten zu erkunden. Einige von ihnen meldeten sich dann auch am SZ-Lesertelefon. Die Idee mit dem Imbiss sei schön und gut, hieß es da. Was die Leute offenbar vermissen, sind aber konkrete Öffnungszeiten. Man wolle ja nicht vergeblich hinaufspazieren, um zu gucken, was es da so gibt.

„Kein Problem“, sagt Investor Florian Meyer, den die SZ daraufhin ansprach. Er werde die Öffnungszeiten anbringen, versprach der Wirt. Die beschränken sich derzeit von Montag bis Freitag auf die Mittagszeit von 11 bis 14.30 Uhr. Mehr sei momentan wirklich nicht drin, so Florian Meyer. Zugleich wirbt er für Verständnis. Es sei der Wunsch gewesen, trotz Baustelle auch gastronomisch schon loszulegen und etwas am Waldhaus zu bieten. Zu Speisekarte erklärt er: Bratwurst stehe immer auf dem Plan, aber ansonsten wechsle er viel tagesaktuell, und alles werde frisch zubereitet.

Bau mit Überraschungen

Allerdings sei es auch nicht ganz so einfach. Denn vor allem müssen die Bauarbeiten im Waldhaus vorangetrieben werden. Und die haben auch einige Überraschungen parat gehalten, sagte Florian Meyer. Vieles erledigen die Wirtsleute selbst. So bittet der Investor um Nachsicht, wenn auch mal zu den geplanten Öffnungszeiten geschlossen ist. Das könne passieren, gibt er zu. Denn derzeit stünden so viele Termine mit Ämtern und Handwerkern zum Beispiel an, dass es manchmal wirklich schwer sei, alles unter einen Hut zu bringen. Das seien eben auch Dinge, die sich nicht aufs Wochenende verschieben ließen, sagt Florian Meyer.

Wie er weiter ankündigte, soll Mitte der Woche das Gerüst am Waldhaus-Gebäude stehen. Denn es müsse nicht nur innen, sondern auch außen frische Farbe ans Restaurant. Er wolle selbst die Fassade reinigen, sagt Florian Meyer, damit die Putzer und Maler anrücken können.

