Öffnung an drei Sonntagen Drei Feste in Schirgiswalde bescheren der ganzen Stadt zusätzliche Möglichkeiten zum Einkauf.

© Symbolbild: Uwe Soeder

Die Geschäfte im Gebiet der Stadt Schirgiswalde-Kirschau dürfen in diesem Jahr an drei Sonntagen öffnen. Das hat der Stadtrat jetzt beschlossen und zugleich die Termine dafür festgelegt.

Der erste Einkaufssonntag ist der 21. Mai. An diesem Tag findet in Schirgiswalde zum ersten Mal ein Frühlingsbauernmarkt statt. Organisiert wird er von der Schirgiswalder Kulturgesellschaft. Sonntagsshopping wird außerdem zum Apfelfest am 8. Oktober und zum Nikolausmarkt am 10. Dezember möglich sein. Obwohl die Feste jeweils im Ortsteil Schirgiswalde stattfinden, dürfen zu diesen Terminen Geschäfte im gesamten Stadtgebiet öffnen, und zwar jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Das Sächsische Ladenöffnungsgesetz lässt vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr zu. Ausgenommen sind der 1. Januar, der 1. Mai, Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Totensonntag sowie die Feiertage im Dezember. (SZ/ks)

