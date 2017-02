„Öffnet wieder den Bahnübergang!“ Viele Großenhainer haben sich nicht damit abgefunden, dass die Berliner Straße eine Sackgasse ist.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das ist er: der provisorische Übergang über die Gleise am ehemaligen Berliner Bahnübergang. © Klaus-Dieter Brühl Das ist er: der provisorische Übergang über die Gleise am ehemaligen Berliner Bahnübergang.

Horst Köppler forderte im Stadtrat, den Damm für Autos wieder zu öffnen.

Horst Köppler ärgert sich, dass er keinen Brief geschrieben hat. Ganz altmodisch. Denn ein Brief wäre vielleicht angekommen. Vor Kurzem schickte er an die offizielle Stadt-Mailadresse seine Gedanken zur Tunnelöffnung Berliner Straße – nur im Stadtrat schaut Oberbürgermeister Sven Mißbach etwas betreten drein, als er in der Bürgerfragestunde darauf angesprochen wird. „Nein, ich habe nichts bekommen“, sagt er kurz, aber man wolle die Mail suchen.

Das allein regt den Naundorfer schon ziemlich auf. Dass er nun im Stadtrat keine Antwort auf seinen Vorstoß bekommt, ist nur die logische Folge. Also erläutert er kurz, worum es ihm geht. Wenn die Bahn schon in großem Stil baut, sagt er, dann könnte doch für die Großenhainer wenigstens etwas mehr dabei herausspringen, als lediglich ein paar neu gepflanzte Bäume. Sonst habe die Stadt schließlich nichts von dem Großprojekt. Sein Vorschlag: Der Bahndamm Berliner Straße sollte nicht nur während der Bauzeit passierbar sein und nicht nur für Radfahrer und Fußgänger, sondern richtig zum Auto-Tunnel umgebaut werden.

Der gerade neu für Peter Grünberg nachgerückte Stadtrat Joachim Klar – der selbst in Kleinraschütz wohnt – hat sogar schon konkrete Vorstellungen. „Wir sollten prüfen, ob so ein Umbau technisch möglich und zeitlich noch machbar ist. Man könnte als Kompromiss den Tunnel Auenstraße schließen und dafür Pkw und Rettungsfahrzeugen wieder einen Durchgang von der Berliner- zur Wildenhainer Straße öffnen. Denn, so Joachim Klar, „es gärt in Großenhain“.

Seit Bahnsprecher Klaus Riedel – wohl eher nebenbei als bedacht – zur Einwohnerversammlung im Alberttreff äußerte, die Stadt könnte sich überlegen, ob sie wieder einen Auto-Tunnel wolle, das müsse man dann prüfen – seit diesem Tag gärt es tatsächlich. Viele Großenhainer sprechen seitdem von der geteilten Stadt. Auch Michael Starke hat sich mit der jetzigen Situation nie abgefunden. Kürzlich schrieb er dazu einen Leserbrief an die SZ. Nun wendet er sich erneut an die Großenhainer. „Es müssen sich doch vor allem Kleinraschützer Mitbürger finden, hier aktiv zu werden. Der Bau eines kleinen einspurigen Autotunnels wäre die große Chance für den neuen Stadtrat und Oberbürgermeister Dr. Sven Mißbach, sich schon einmal ein positives Denkmal – neben den vielen von Ex-OB Müller – zu setzen.

Hintergründe werden offengelegt

Es wäre eine gute Gelegenheit für die Stadtratsfraktion, sich für die Wiederherstellung der direkten Verkehrsanbindung der Wohngebiete Kleinraschütz und dem künftigen Wohngebiet „Heideblick“ an das Stadtzentrum einzusetzen und zu profilieren“, schreibt er.

Er mahnt hier auch das Engagement der Stadt ein, endlich dem vielfachen Bürgerwunsch für den Bau eines kleinen Auto-Tunnels an der Berliner Straße durchzusetzen. Der Fußgänger- und Fahrradtunnel mit dem unfallträchtigen Knick könne kein Ersatz für zwei Straßen-Übergänge sein. Ein Durchgang an der Berliner Straße für Pkw muss also wieder hergestellt werden. Die Frage ist aus Sicht von Michael Starke: „Was haben der Stadtrat und der OB für eine entsprechende Unterführung unternommen, oder was kann man noch unternehmen, wenn es nicht schon wieder zu spät ist?“

Allerdings gibt es auch abwehrende Stimmen. Die Stadträte Michael Preibisch und Thomas Proschwitz betonten im Stadtrat, wie zufrieden sie mit der Ruhe an der Wildenhainer- beziehungsweise Berliner Straße sind, weil sie dort wohnen. Entsprechend ungern sähen beide eine Öffnung des Übergangs, selbst für Pkw, weil dann wieder „alle durch die Stadt rammeln.“

Stadtbaudirektor Tilo Hönicke ist, so im O-Ton zum Stadtrat, „Herrn Riedel unwahrscheinlich dankbar, dass er das Fass wieder aufgemacht hat.“ Aber nicht um jetzt alle Hebel in Bewegung zu setzen, sondern 18 alte Ordner herauszusuchen, in denen der Werdegang der Entscheidung „Tunnelschließung“ abgeheftet ist. Demnächst will die Verwaltung den Stadtrat die ganze Geschichte offenlegen.

zur Startseite