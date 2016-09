Öffentliche Fahndung nach vermisster 15-Jähriger geht weiter Schon seit dem 28. August wird nach Elisa Sarah Otto gesucht. Sie lebte in einer Wohngruppe in Weißwasser.

Foto der vermissten Elisa Sara Otto.

Weißwasser. Die Polizei ist auf der Suche nach Elisa Sara Otto und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die 15-Jährige ist am 28. August in ihre Wohngruppe in Weißwasser nicht heimgekehrt und wird seit dem gesucht. Sie wurde letztmalig am Abend ihres Verschwindens im Bereich der Muskauer Straße gesehen. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen führten, laut Polizei, nicht zum Wiederauffinden der Vermissten. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt.

Das Mädchen ist 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat schwarze, halblange, glatte Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine kurze, blaue Hose und ein schwarzes T-Shirt mit dem Brust- und Rückenaufdruck „Freiwild“.

Wer die 15-Jährige gesehen hat oder Angaben zu deren aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weißwasser unter der Rufnummer 03576 262-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

