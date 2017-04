Öffentlich über Baukultur diskutieren Die Gestaltungskommission steht nach Hotel-Plänen in der Dresdner Neustadt in der Kritik. Zwei Mitglieder machen Vorschläge.

So soll das neue Super-8-Hotel aussehen. © Visualisierung: S 8 Dresden GmbH

Die Arbeit der Dresdner Gestaltungskommission wurde jüngst mehrfach kritisiert. Ausgangspunkt war die Veröffentlichung der Visualisierung des Super-8 Hotels an der Antonstraße, dessen Erscheinung von Teilen der Dresdner als unpassend für den Ort empfunden wird. Nun äußern sich die Stadträte Thomas Löser (Grüne) und Hendrik Stalmann Fischer (SPD), die beide Mitglieder der Gestaltungskommission sind.

„Die Gestaltungskommission wurde eingerichtet, um die Baukultur in Dresden zu steigern. Sie wurde nicht als Schiedsrichter im grundsätzlichen Richtungsstreit über Architekturstile gegründet“, so Löser. Entsprechend setze sich die Kommission aus vielfältigen Vertretern zusammen.

Links zum Thema Kritik an Neustädter Hotel-Plänen

„Die Gestaltungskommission versucht aus jeder Entwurfsidee das maximale Potenzial herauszuarbeiten, und auf Fehler aufmerksam zu machen“, sagt Stalmann-Fischer. Er glaubt, dass die Anzahl an Entwurfsmängeln über die Jahre abnehmen wird, wenn sich die Kommission weiter etabliert, sodass sie sich stärker Gestaltungsdetails zuwenden kann. „Wir halten es für sinnvoll, ein Jahr nach der konstituierenden Sitzung die Arbeitsweise der Gestaltungskommission zu diskutieren“, so Löser. Wichtig sei, wie deren Arbeit stärker in die öffentliche Diskussion eingebunden werden kann. Deshalb soll die nächste Sitzung testweise öffentlich stattfinden. (SZ/kh)

zur Startseite