Ödernitzer ärgert gestohlene Bank

Spurlos verschwunden ist eine Gartenbank in Ödernitz. Sie stand bis vor Kurzem am Vogelschutz in Ödernitz. Vermutlich am Montag, dem 28. November, wurde sie gestohlen und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Heike Schönfelder sagt: „Wir sind empört und suchen nun diese Parkbank über einen Aufruf an die Bürger, uns mögliche Hinweise über den Verbleib zu erteilen.“ Zwar war diese Bank angeschraubt, das hielt die Diebe aber nicht davon ab, sie dennoch zu entwenden. Zurück blieben nur noch die Unterlegscheiben und Muttern, berichtet die Ödernitzerin.

Diese stabile Bank wurde erst im Frühjahr aufgearbeitet und aufgestellt. An einer Stelle, die von Spaziergängern gern besucht wird, denn von dort aus hat man einen schönen Blick auf Ödernitz und kann das Storchennest beobachten. Daniel Kirst empört sich ebenso über den Diebstahl. Ist er doch einer der Ödernitzer, die diese Bänke wieder aufarbeiten, um sie in Ödernitz aufzustellen. Zwei weitere Bänke haben bereits ihren Platz gefunden, andere sollen noch dazukommen. „Dieses Projekt setzen wir mit Unterstützung der Stadtverwaltung und dem Bauhof um und es wird von den Einwohnern gut angenommen“, sagt Daniel Kirst.

Für die gestohlene Bank soll Ersatz beschafft werden, sagt Simone Sturm als Vorsitzende des Ortschaftsrates. Wenn sich nicht die gestohlene Sitzgelegenheit bis dahin wieder anfindet. Anzeige wegen Diebstahls wurde jedenfalls erstattet.

Somit müssen die Ödernitzer eine zusätzliche Bank restaurieren, denn die bisher aufgestellten sind ausrangierte Sitzgelegenheiten aus der Stadt Niesky. Die Ödernitzer bereiten sie wieder auf, ersetzen kaputte Holzleisten und geben der Bank einen neuen Anstrich. An Plätzen zum Aufstellen mangelt es in dem Nieskyer Ortsteil nicht, nur an Bänken dafür.

