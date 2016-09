Oderwitzer Knirpse treffen Ministerin Die Kinder stellten in Berlin ihr Frosch-Projekt vor und waren damit auch Teil einer Geburtstagsausstellung.

Die Kinder und Erzieher aus Oderwitz bei ihrem Treffen mit Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. © Stiftung/Andreas Henn

Kinder der Oderwitzer Kindertagesstätte „Knirpsenland“ haben am Mittwoch in Berlin Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) getroffen – und dieser über ihr Froschprojekt im Kindergarten berichtet. Die Oderwitzer Kinder waren zu den Feiern zum 10. Geburtstag vom „Haus der kleinen Forscher“ nach Berlin eingeladen worden, um ihr Frosch-Projekt und das daraus entstandene Buch „Vom Laich zum Frosch“ vorzustellen. Die Kinder hatten das Buch als Geburtstagsgeschenk mit in die deutsche Hauptstadt genommen.

Die Oderwitzer Einrichtung war damit eine von zehn Kindertagesstätten und Schulen aus ganz Deutschland, die ihre Forscher-Geschenke in einer Ausstellung zum Geburtstag der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ präsentieren durften. Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich seit 2006 für eine bessere Bildung von Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Mit einem bundesweiten Fortbildungsprogramm unterstützt das „Haus der kleinen Forscher“ dabei pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei, den Entdeckergeist von Kindern zu fördern. (SZ)

