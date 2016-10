Oderwitzer Feuerwehr übt auf Schrottplatz Rettung aus Pkw Das Training in Obercunnersdorf dauerte sechs Stunden – und brachte neue Erkenntnisse.

Bei der Übung kam auch eine hydraulische Schere zum Einsatz.Foto: Feuerwehr

Mit viel Metall haben sich jetzt Kameraden der Ortsfeuerwehren Nieder- und Ober-oderwitz beschäftigt. Wie der Oderwitzer Gemeindewehrleiter Alexander Pollier mitteilt, wurde das patientengerechte Retten von eingeklemmten Personen nach Verkehrsunfällen geübt – auf dem Schrottplatz Berger in Obercunnersdorf. Dort sind immer wieder Feuerwehren aus dem Landkreis zu Trainingszwecken Gast. „Das Angebot der Firma ist für uns eine große Hilfe“, sagt Alexander Pollier. „Wir können an ausreichend Schrottautos üben und diese dann einfach vor Ort zurücklassen.“

Bei der jüngsten, sechs Stunden dauernden Übung der Oderwitzer Kameraden auf dem Schrottplatz stand neben der Wiederholung theoretischer Grundlagen auch der Einsatz des Rettungssatzes auf dem Programm. Dieser besteht aus einer hydraulischen Schere beziehungsweise Spreizer sowie einem Rettungszylinder und einer Säbelsäge. Angeleitet von zwei Ausbildern der Neugersdorfer Feuerwehr wurde an zwei alten Pkw geübt. „Dabei haben wir verschiedene Methoden geprobt, mit denen Rettungsöffnungen an Pkw geschaffen werden können“, sagt Alexander Pollier. Darüber hinaus konnten die Feuerwehrleute auf dem Schrottplatz auch einige neue Herangehensweisen üben. So waren bei einem Fahrzeug spezielle Sicherungs- und Rettungsmaßnahmen erforderlich, da es sich in Seitenlage befand. „Besonderes Augenmerk wurde dabei auf das Finden von Fahrzeugverstärkungen gelegt, da diese Bauelemente auch leistungsfähige Rettungsscheren an ihre Leistungsgrenze bringen können“, so Alexander Pollier. (SZ/se)

zur Startseite