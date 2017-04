Oderwitzer Brückenbau kann starten Die Arbeiten am Ersatzneubau an der Gartenstraße sollen Anfang Mai beginnen. Drei Firmen buhlten um den Auftrag.

Symbolbild. © Matthias Weber

Die Oderwitzer Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung Bürgermeisterin Adelheid Engel (parteilos) ermächtigt, die Bauleistungen für den Ersatzneubau einer Brücke an der Gartenstraße zu vergeben. Grund dafür ist, dass die Arbeiten zum Neubau der Brücke Anfang Mai starten sollen, die nächste Gemeinderatssitzung, in der die erforderliche Entscheidung getroffen werden könnte, aber erst am 15. Mai stattfindet.

Wie Bürgermeisterin Adelheid Engel erklärte, hatten sich drei Firmen an der Ausschreibung zum Brückenbau beteiligt. Das günstigste Angebot hat mit 549000 Euro ein Zittauer Bauunternehmen abgegeben, das die Bauarbeiten nun ausführen soll. „Die anderen Bieter hatten weit darüber gelegen“, so Adelheid Engel. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme belaufen sich laut Angaben der Bürgermeisterin einschließlich der Planungskosten auf 650000 Euro. Gebaut werden soll eine „leichte Bogenbrücke“, erklärte die Bürgermeisterin im Gemeinderat. (SZ/se)

