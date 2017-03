Oderwitzer Bibliothek in neuen Räumen

Nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten im alten Schulgebäude der Oderwitzer Pestalozzi-Oberschule ist nun auch die Gemeindebibliothek wieder an ihrem alten Standort zurück. Während der Bauzeit war die Bibliothek in der Touristinformation im Nachbargebäude untergebracht, gleich neben dem Wetterkabinett. Seit Montag ist die Bibliothek in der Oberschule in Oberoderwitz wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. In Niederoderwitz hat die Gemeindebibliothek ihren Platz in der Ganztagsschule „Max Langer“. Bibliotheks-Leiterin Steffi Seliger verleiht nicht nur Bücher, sondern auch CDs, DVDs, Spiele und Hörbücher.

Foto: Thomas Eichler

zur Startseite