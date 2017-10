Oderwitz kommt ins Fernsehen Der MDR dreht am Wochenende in der Gemeinde. Gezeigt wird die Sendung im November.

Noch bis zum Sonntag sind zwei Kamerateam des MDR-Fernsehens in Oderwitz unterwegs, um hier Beiträge für die Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“ zu drehen. Dabei statteten die Fernsehmacher auch den Rassekaninchenzüchtern einen Besuch ab. Die Sendung soll am 12. November im MDR-Fernsehen ausgestrahlt werden. © matthias weber

Zwei Kamerateams des MDR-Fernsehens halten an diesem Wochenende das Dorfleben in Oderwitz filmisch fest. Dabei sind sie auch bei den Rassekaninchenzüchtern zu Gast, die am Wochenende in die Niederoderwitzer Schützenhalle zur Lokalschau einladen. Die Kamerateams begleiten auch die Vorbereitungen zur Halloween-Party im Jugendclub und sind bei dieser dabei, daneben machen sie auch Abstecher zum Wetterkabinett und zur Erfinderkiste.

Aus den einzelnen Beiträgen wird dann die Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“, in der das MDR-Fernsehen vom Leben in kleinen Orten im Sendegebiet berichtet. „Reporter, Kamera und Ton fangen jedes Wochenende das Landleben in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ein. Denn auf dem Land leben die meisten Menschen“, schreibt der MDR in einer Mitteilung zur Sendung. „Für die Bewohner sind die Dörfer die Heimatorte – trotz aller politischen Eingemeindungen, Verwaltungsgemeinschaften oder Großgemeindebildungen.“ Wie die Oderwitzer Bürgermeisterin Adelheid Engel (parteilos) berichtet, kam Oderwitz relativ kurzfristig zu Wochenend-Dorf-Ehren. „Die Anfrage kam erst vor Kurzem“, sagt Adelheid Engel. Da passt es natürlich, dass an diesem Wochenende in der Gemeinde viel los ist. (SZ/se)

Die halbstündige Sendung aus Oderwitz wird am 12. November, 9 Uhr, im MDR-Fernsehen ausgestrahlt.

zur Startseite