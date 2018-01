Oderwitz ist 31,3 Millionen wert Sieben Jahre hat die Gemeinde Inventur gemacht, um eine Bilanz zu erstellen. Doch der Wert ist schon veraltet.

Kleine Brücken, wie diese unterhalb des Oderwitzer Gemeindeamtes, gehören zur Infrastruktur und damit zum Vermögen der Gemeinde. Wie hoch das ist, darüber gibt nun die Eröffnungsbilanz von Oderwitz Auskunft. © Archiv/Rafael Sampedro

Oderwitz. Was kostet die Gemeinde? Um diese Frage beantworten zu können, hat es in Oderwitz sieben Jahre gebraucht. Seit 2010 hat die Gemeindeverwaltung an der sogenannten Eröffnungsbilanz gearbeitet, die im Zuge der neuen Haushaltsführung für sächsische Kommunen gefordert ist. Nun liegt die Oderwitzer Eröffnungsbilanz vor, und Bürgermeisterin Adelheid Engel (parteilos) und Kämmerin Ingrid Buder sagen, was das für die Gemeinde bedeutet.

Welcher Wert steht für die Gemeinde in der Eröffnungsbilanz?

„Die Gemeinde hatte zum 1. Januar 2013 einen Vermögenswert von 31,3 Millionen Euro“, sagt Kämmerin Ingrid Buder. Dieser Wert sei die komplette Bilanzsumme und beinhaltet Vermögen, Vorsorgeleistungen und Verbindlichkeiten. Aktuell ist dieser Vermögenswert jedoch nicht mehr, sagt Ingrid Buder. Immerhin ist in den vergangenen Jahren in der Gemeinde viel geschehen. So wurde unter anderem im vorigen Jahr die sanierte Oberschule übergeben, in die viel Geld investiert wurde und die deshalb nun einen höheren Vermögenswert hat als noch vor fünf Jahren. Der 1. Januar 2013 sei jedoch als Stichtag für die Eröffnungsbilanz festgelegt worden, sodass nun erst einmal der damalige Vermögenswert für die Gemeinde gilt.

Was kostet wie viel in der Gemeinde Oderwitz?

Eine Aufschlüsselung über einzelne Vermögenswerte, wie Gebäude oder Straßen, sowie Forderungen und Verbindlichkeiten könne sie nicht liefern, sagt Kämmerin Ingrid Buder. Summen hat sie jedoch parat: So haben die bebauten Grundstücke der Gemeinde einen Gesamtwert von 6,9 Millionen Euro, die Infrastruktur der Gemeinde steht gar mit 17,7 Millionen zu Buche. Daneben hat die Gemeinde ein Finanzanlagevermögen in Höhe von zwei Millionen Euro. Dazu gehören Beteiligungen der Gemeinde an Zweckverbänden, wie dem Abwasserzweckverband oder dem Wasserversorger Sowag. Demgegenüber stehen Sonderposten, wie Fördermittel in Höhe von 9,3 Millionen Euro oder Rückstellungen für künftige Ausgaben, wie vertragliche Verpflichtungen in Höhe von 685 000 Euro.

Warum hat die Inventur in Oderwitz so lange gedauert?

Dieses Problem hatten viele Gemeinden. Von den 53 Kommunen im Landkreis Görlitz haben laut Information des Landratsamtes vier noch keine Eröffnungsbilanz. In weiteren Gemeinden wird die Bilanz gerade fertiggestellt. Und das, obwohl den Städten und Gemeinden seit 2008 bekannt gewesen ist, dass sie eine solche Bilanz erstellen müssen, sagt Ingrid Buder. „Seitdem haben wir keine Rechnung mehr entsorgt“, sagt die Kämmerin. Die Rechnungen großer Investitionen hat die Gemeinde seit 1991 aufgehoben. Dass es am Ende fast sieben Jahre gedauert hat, bis Oderwitz eine Eröffnungsbilanz vorweisen kann, liegt am Umfang der Arbeit zur Bilanz. „Wir mussten das Eigentum der Gemeinde, aber auch andere Sachen wie Beteiligungen oder Verpflichtungen erfassen und bewerten“, sagt Bürgermeisterin Adelheid Engel. Wo es keine Rechnungen mehr gab, wurde geschätzt. Das habe zusätzlich neben der eigentlichen Verwaltungsarbeit geschehen müssen, so Adelheid Engel. Und es sei zu einer Zeit geschehen, in der die Verwaltung mit der Umstellung auf den doppischen Haushalt sowieso schon stark beansprucht wurde. Die Gemeinde Oderwitz hat sich darum bei der Bewertung ihres Vermögens für die Bilanz auch der Hilfe von Fachfirmen bedient.

Was bringt die Eröffnungsbilanz der Gemeinde?

„Es ist interessant, mal so einen Gesamtüberblick über das Vermögen der Gemeinde zu haben“, sagt Bürgermeisterin Adelheid Engel. Wichtig wird eine vorliegende Eröffnungsbilanz aber für die Erstellung der Jahresabschlüsse. Die Bürgermeisterin sieht aber, wie viele Amtskollegen auch, die Probleme, die die neue Haushaltsführung abgesehen von der Erstellung der Eröffnungsbilanz mit sich bringt. „Dadurch, dass wir künftig bei neuen Investitionen die Abschreibungen erwirtschaften müssen, werden wir uns genau überlegen, wofür wir Geld ausgeben“, sagt Adelheid Engel. Das sei aus ihrer Sicht ein Hemmnis.

