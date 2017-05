Oder-Neiße-Radweg ist beliebt Laut ADFC gehört die Route zu den Top 10. Ein neues Faltblatt zeigt die Höhepunkte am Wegesrand.

Bald startet die Fahrradsaison. © dpa

Der Oder-Neiße-Radweg gehört für den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) wieder zu den besten zehn beliebtesten Radrouten Deutschlands. Bei der kürzlich veröffentlichten ADFC-Reiseanalyse wurde der Oder-Neiße-Radweg von Radfahrern in die Top 10 gewählt, teilt Eva Wittig von der Europastadt Görlitz/Zgorzelec mit. Jetzt ist auch ein neuer Flyer zu der Route herausgekommen.

Der Oder-Neiße-Radweg startet im tschechischen Nova Ves und endet nach 630 Kilometern dann in Ahlbeck an der Ostsee. Die ersten Etappen führen durch die Oberlausitz. Mit zahlreichen Angeboten wie einer Stadtführung per Rad in Görlitz, Bett- und Bike-Betrieben sowie Raststationen habe sich die Region schon gut auf die wachsende Zielgruppe der Radreisenden eingestellt, teilt Eva Wittig mit.

Das neue Faltblatt gibt für Radfahrer einen Überblick über die Gesamtroute und stellt die wichtigsten Höhepunkte entlang der Tour vor. Er ist kostenfrei in den Tourist-Informationen in den Sprachversionen deutsch, polnisch und tschechisch erhältlich. Mitgewirkt an dem Flyer haben mehrere Vermarktungseinheiten entlang des Radweges, darunter die Europastadt Görlitz/Zgorzelec, die Touristischen Gebietsgemeinschaften Naturpark Zittauer Gebirge und Neißeland sowie der Landkreis Görlitz. (SZ)

