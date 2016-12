Odeg verteilt Schoko-Nikoläuse Das Unternehmen verteilt auf seinen Bahnlinien 50000 Stück. Doch die leckere Zugabe soll auch eine negative Mitteilung versüßen.

Ein Desiro Classic, Triebwagen der Odeg, auf der Strecke Görlitz-Cottbus beim Verlassen des Bahnhofs Horka. © Rolf Ullmann

Die Ostdeutsche Eisenbahn Gesellschaft (Odeg) feiert Nikolaus. „Wir haben auf unseren ostsächsischen Linien diesmal 50000 Schoko-Figuren an Bord, die unser Nikolaus persönlich verteilt“, sagt Odeg-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann. Nicht ganz ernst gemeint dagegen ist dieser Hinweis: „Am Nikolaustag werden nicht nur die Fahrkarten im Zug kontrolliert, sondern auch das Schuhwerk. Also bitte ordentlich putzen!“

Ernst dagegen ist der Hinweis darauf, dass die leckere Zugabe manchem Odeg-Fahrgast auch eine negative Mitteilung versüßen sollte: Am 9. Dezember entfallen auf der Linie OE65 ab 22 Uhr alle Züge zwischen Cottbus und Neuhausen sowie Spremberg wegen Bauarbeiten. Das hat auch Auswirkungen auf Fahrzeiten und Umstiege zu den Ersatzbussen bis nach Görlitz. So fährt ein Bus statt Bahn 22.04 Uhr ab Cottbus (Umstieg Spremberg, Ankunft Görlitz 23.52 Uhr). Der Mitternachtszug hat Bus-Ersatz 23.11 Uhr ab Cottbus (Umstieg zur Bahn in Neuhausen, Görlitz an 0.40 Uhr). Umsteigen auf den Bus müssen auch Reisende von Görlitz ab 21.44 Uhr nach Cottbus in Neuhausen. Vielleicht sollte die Bahn auch bei solchen Unannehmlichkeiten den Reisenden ein paar süße Sachen servieren? (SZ/rs)

