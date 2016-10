Obstpresstag in der Kita Die Apfelernte ist in vollem Gange. Das merkten jetzt auch die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Jan Skala“ in Nebelschütz.

Beim „Obstpresstag“ in der Kita in Nebelschütz waren jetzt Katrin und Holger Weiner zu Gast. Sie zeigten den Kindern, wie Obstsaft entsteht. © Helmut Schippel

Mit einem prall gefüllten Korb mit Äpfeln und einem kleinen Pack von Verarbeitungsgeräten kamen jetzt Katrin und Holger Weiner in die Kita „Jan Skala“, um mit allen Gruppen die Verarbeitung von jüngst gepflückten Äpfeln zu Apfelsaft zu praktizieren. Katrin Weiner ist bei der Sächsischen Landesstiftung für Natur und Umwelt beschäftigt. In diesem Jahr sind deren Mitarbeiter besonders in Schulen, Kindergärten und bei weiteren Interessenten mit dem Projekt „Schmecken wo es herkommt“ unterwegs. Und Holger Weiner ist Referent für das Anlegen von Streuobstwiesen und für das Beschneiden sämtlicher Arten von Obstbäumen und Beerensträuchern. Des Weiteren vermittelt er die Grundkenntnisse des Kelterns, also der Obstsaftgewinnung. Die beiden Gäste brachten den Kindern mehrere Obstsorten mit, die historisch sind und mit Sicherheit aus einem ökologischen Anbau stammen. Anfangs noch etwas scheu, traten die kleinen Ludkis, Pumpots und Kubotschiks – so die Gruppennamen – ihr Amt als Obstverarbeiter immer selbstbewusster an. Und nach der Anstrengung ließen sich die Mädchen und Jungen einen kräftigen Schluck des fruchtigen Saftes schmecken. (HS)

