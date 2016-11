Obstland verlängert Partnerschaft In den nächsten fünf Jahren werden die Obstland Dürrweitzschen AG und die Sächsische Bläserphilharmonie in Bad Lausick zusammenarbeiten.

Die Obstland Dürrweitzschen AG und die Sächsische Bläserphilharmonie in Bad Lausick werden in den nächsten fünf Jahre zusammenarbeiten. „Nachdem der erste 2012 unterzeichnete Vertrag über die Vertonung und Aufführung des interaktiven Kinderabenteuer-Konzertes ,Florentines Reise – oder die Suche nach der blauen Blume‘ brillant umgesetzt wurde, gibt es nunmehr eine Fortsetzung der Partnerschaft“, teilte Unternehmenssprecher Wolfgang Scheefe am Montag mit.

Der Vorstand der Obstland AG, Gerd Kalbitz, und der Geschäftsführer der Sächsischen Bläserphilharmonie, Heiko Schulze, haben am Montag mit ihren Unterschriften die weitere Zusammenarbeit besiegelt. Damit löst Gerd Kalbitz sein anlässlich der Uraufführung des Konzertes zum 25. Unternehmensjubiläum im Mai gegebene Versprechen, die Geschichte der kleinen Florentine in das Obstland und weit darüber hinaus zu tragen, ein. Das Unternehmen unterstützt die Sächsische Bläserphilharmonie bei der Aufführung des interaktiven Kinder- und Schulkonzertprojektes „Florentines Reise“ bis Frühjahr 2021, so Scheefe.

Als Auftakt dieser neuerlichen Vertragsbindung findet am Sonnabend, 26. November, um 16 Uhr im „Bürgerzentrum Thümmlitzwalde“ in Dürrweitzschen die zweite Aufführung des Kinderkonzertes statt. (DA)

Karten können noch per E-Mail bestellt werden: foerderverein@obstland.de

