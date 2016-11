Obstland nun auch Tapir-Pate Die Obstland Dürrweitzschen AG hat die dritte Patenschaft im Zoo Leipzig übernommen. Zudem füllt der Betrieb die Futterraufen jedes Jahr mit tonnenweise Obst.

Für Schabrackentapir-Baby Ketiga hat die Obstland Dürrweitzschen AG die Patenschaft übernommen. © privat

Wer sich im Zoo Leipzig die Tafeln mit den Tierpaten anschaut, der ist vielleicht schon mal über die Obstland Dürrweitzschen AG als Paten „gestolpert“. Nach der Patenschaft für einen Orang-Utan und einen Riesenotter hat der Obstbaubetrieb im November noch eine für das Schabrackentapir-Baby übernommen. Es wurde im Juni geboren und auf den Namen Ketiga getauft und lebt in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland.

„Im 25. Jahr des Unternehmensbestehens ist es den Obstland-Vorständen Gerd Kalbitz und Heiner Hellfritzsch wichtig, diese Patenschaftstradition fortzusetzen“, heißt es aus der Marketingabteilung des Betriebes. Für die zunächst einjährige Patenschaft gibt Obstland insgesamt 3 000 Euro aus. Doch das ist nicht alles. Obstland gehört wahrscheinlich zu den ältesten Partnern des Zoos Leipzig. Denn bereits die LPG Obstproduktion Dürrweitzschen, Rechtsvorgänger des heutigen Unternehmens, lieferte regelmäßig Sachsenobst-Früchte für die Versorgung der Tiere nach Leipzig.

An dieser fruchtigen Unterstützung hat sich nichts geändert. „Allein in den zurückliegenden zehn Jahren wurden durch die Sachsenobst-Vermarktungsgesellschaft rund 300 Tonnen Obst, die zuvor in den Obstland-Plantagen gewachsen sind, an den Zoo geliefert“, teilt das Dürrweitzschener Unternehmen mit. Nach dessen Angaben waren es zum Großteil Sachsenobst-Äpfel, die an die Tiere verfüttert wurden. Aber auch 50 Tonnen Birnen landeten in den Futterraufen und -schüsseln der Leipziger Zootiere. (DA)

