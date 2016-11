Obsthändler baut außerhalb Dresdens neu

Neubau neben dem Edeka-Zentrallager: Der Obst- und Gemüsehändler Landgard eG will Mitte nächsten Jahres seinen neuen Standort an der Autobahn 4 in Berbersdorf beziehen. Das kündigte Jens Pawlik am Dienstag an, der Geschäftsführer der Landgard Obst & Gemüse GmbH Chemnitz-Dresden. In dem neuen „Frischelogistikzentrum“ soll es dann 125 Arbeitsplätze geben.

Damit gibt Landgard seine beiden Betriebsstätten in Dresden und Chemnitz auf. Doch laut Pawlik werden 20 bis 25 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die bisherigen Standorte hätten „am Kapazitätslimit“ gearbeitet, sagte er beim Spatenstich für den Neubau. Landgard Chemnitz-Dresden ist nach eigenen Angaben „marktführender Vollsortimenter für Obst und Gemüse in Ostdeutschland“. In Berbersdorf solle künftig die eintreffende Ware aus Asien umgeladen werden. Doch auch Obst und Gemüse aus der Region gehöre zum Sortiment. Außerdem suche die Genossenschaft Landgard, die ausschließlich Gärtnern gehöre, nach mehr Mitgliedern aus der „Region Ost“. Die neue Halle soll im ersten Bauabschnitt einen Hektar Fläche füllen, also etwa einen Fußballplatz. (SZ/mz)

