Obstbauern wollen Umwelt-Zertifikat Ein Gütesiegel der EU soll künftig die Produktion von Sachsenobst zertifizieren. Ein erster Schritt ist schon gemacht.

Marktführerschaft angestrebt: Sachsenobst-Vorstand Gerd Kalbitz. © André Braun

Weil das Wort „Bio“ auf Lebensmitteln den Konsumenten immer wichtiger wird, will die Obstland Dürrweitzschen AG dieses Segment weiter ausbauen. „Die Ernteerträge steigen kontinuierlich“, sagte Vorstand Gerd Kalbitz kürzlich bei der Hauptversammlung des Unternehmens. Außerdem steige der Gewinn, der mit dem Verkauf und Vertrieb von Bio-Obst erwirtschaftet wird.

Die Verbraucher setzen ebenso auf regional erzeugte Produkte aus ökologischem Anbau. Deshalb strebt das Unternehmen eine Zertifizierung nach Emas an. Das ist, laut Eigenbeschreibung, ein freiwilliges Instrument der Europäischen Union, das Unternehmen und Organisationen jeder Größe und Branche dabei unterstützt, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. „Es handelt sich um ein geprüftes Umweltmanagementsystem“, erklärte der Vorstand. Zudem sei es ein gutes Instrument zur effektiven Eigenüberwachung der Produktionsprozesse. Bis Anfang Dezember 2017 soll diese Emas-Zertifizierung erfolgen, so die Zielstellung des Obstland Dürrweitzschen AG.

Potenzial im Bio-Sektor

Doch schon jetzt hat das Unternehmen eine Umwelt-Charta auf den Weg gebracht. Es werde noch mehr auf den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen gesetzt. „Auch neue Technologien und Anbauverfahren sollen stets unter Berücksichtigung von Umweltschutz und -schonung erfolgen“, erklärte Gerd Kalbitz. Zudem werde der Einsatz von gefährlichen Stoffen, wie beispielsweise Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, auf ein Mindestmaß beschränkt.

Im Bio-Bereich sei noch erhebliches Potenzial vorhanden – auch und vor allem in der hiesigen Obstanbau-Region. „Auf vier Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland, das entspricht 1,5 Millionen Hektar, erfolgt biologischer Anbau. Damit ist im vergangenen Jahr ein Umsatz von 6,8 Milliarden Euro gemacht worden“, so Kalbitz. Das Unternehmen strebt insgesamt nach mehr: „Unsere Zielstellung ist die Marktführerschaft in der Einheit von frischem und flüssigem Sachsenobst im Kernvertriebsgebiet Mitteldeutschland“, erklärte Gerd Kalbitz.

zur Startseite