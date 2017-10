Obstbauern holen sich tierische Helfer in die Plantagen Hans-Dieter Bierig zeigt, wie ohne Insektiziden reich geerntet werden kann. Dazu hat er einige seltsame Dinge mitgebracht.

Hans-Dieter Bierig zeigt hilfreiche Dinge, die immer häufiger in Plantagen zu finden sind. © Dietmar Thomas

In der großen Lagerhalle der Obstland Dürrweitzschen AG in Leisnig drängen sich die Kunden. Sie stehen vor Kisten mit Äpfeln und Birnen. Auch der Stand mit Obstsäften ist gut besucht beim 13. Apfeltag in Leisnig. Mit dabei ist Obstlandberater Hans-Dieter Bierig. An seinem Stand, über dem „Förderung der Biodiversität in Erwerbsobstanlagen“ steht, zeigt er, dass Obst auch ohne den Einsatz von Insektiziden gut gedeiht.

Möglich wird das, in dem dafür Sorge getragen wird, dass die Nützlinge in den Obstplantagen genügend Lebensraum vorfinden. Das geschieht unter anderem dadurch, dass in den Fahrgassen – das sind die Gänge zwischen den Baumreihen – Blühmischungen aus Ringelblumen-, Phacelia-, Kornblumen- und anderem Samen verteilt werden.

Die Pflanzen bieten den Nutzinsekten gute Bedingungen und helfen so den Obstbauern beim Vernichten von Schadinsekten. So kann mit einer speziellen Blühmischung unter anderem der Birnenblattsauger bekämpft werden. Um Fledermäusen, Iltissen und anderen Tieren, die zur Verringerung der Schadinsekten beitragen, Unterschlupf zu bieten, werden Steinhaufen aufgeschichtet, mit Löchern versehene Holzstämme aufgestapelt, kleine, mit Rillen versehene Holzbrettchen ausgelegt oder Holzbetonkästen aufgehängt. Hecken an den Plantagenrändern bieten Vögeln überdies Nistmöglichkeiten.

Außer dem Informationsstand und den Ständen mit Obst und Säften hat der Apfeltag noch mehr zu bieten. Es gibt Livemusik, Stände mit Blumen, Backwaren, Haushaltsgeräten und Kunsthandwerk. An einem Stand dürfen sich Kinder schminken lassen. An einem anderen können sich Besucher in der Holzmalerei versuchen. (hk)

