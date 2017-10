Obst- und Winzerfest im Kloster Am Sonntag kann in Marienthal der neue Federweißer probiert werden. Zudem gibt‘s eine Obstsortenschau und Vorträge. Höhepunkt ist ein Wettbewerb.

Blick auf das Kloster St. Marienthal. © Matthias Weber

Am Sonntag, findet in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, auf dem Gelände des Klosters St. Marienthal ein Obst- und Winzerfest statt. Der Weinkeller der Klosterwinzer hat an dem Tag geöffnet und es kann auch der neue Federweißer probiert werden, teilen die Veranstalter mit. Daneben gibt es eine Obstsortenschau mit mehr als 100 verschiedenen Apfel- und Birnensorten. Wer möchte, kann seine eigenen Apfel- und Birnensorten von Fachleuten bestimmen lassen. Außerdem gibt es an diesem Tag kostenlose Kurzvorträge zu verschiedenen Obstsorten sowie zur Pflanzung und Pflege von Obstbäumen. Wer möchte, kann an verschiedenen Ständen Obst und Obstprodukte probieren und kaufen. Auch eine mobile Saftpresse ist dabei. Interessierte können nach vorheriger Anmeldung ihre mitgebrachten Äpfel und Birnen zu Saft pressen lassen (Mindestmenge 50 Kilogramm).

Ein Höhepunkt der Veranstaltung wird sicherlich der sächsisch-tschechische Apfelkuchenwettbewerb. Wer möchte, kann seinen Lieblingsapfelkuchen zu diesem Wettbewerb mitbringen und durch eine Jury bewerten lassen. Auf die Gewinner warten attraktive Preise. Die Kuchen müssen bis spätestens 15 Uhr am Gästeempfang abgegeben werden.

Am Abend des 22. Oktober, 19 Uhr, beginnt dann in St. Marienthal eine Fachtagung zum Erhalt alter Obstsorten. Die Tagung richtet sich vor allem an Personen, die am Erhalt alter Obstsorten beruflich oder ehrenamtlich interessiert sind. Die Tagung dauert bis zum 23. Oktober und ist kostenfrei. (SZ)

Kontakt und Anmeldung für Fachtagung im Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal, 03582377230, info@ibz-marienthal.de

