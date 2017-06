Obst und Gemüse statt Süßigkeiten Ein vietnamesischer Händler ist jetzt am Bautzener Hauptmarkt ansässig. Im Angebot hat er nicht nur einheimische Ware.

Do Viet Toat eröffnete jetzt einen Gemüseladen am Hauptmarkt 9. Seine Spezialität sind exotische Früchte, die es auch als Obstteller gibt. © Carmen Schumann

Die Kunden geben sich förmlich die Klinke in die Hand. In diesen Tagen werden besonders gern frische Erdbeeren von einheimischen Feldern gekauft. Do Viet Toat freut sich, dass die Kunden mit seinem Angebot zufrieden sind. Mitte Juni hat der vietnamesische Gemüsehändler sein neues Geschäft am Hauptmarkt 9 eröffnet.

Bislang, so erzählt er, arbeitete er im Geschäft seiner Verwandten an der Karl-Marx-Straße 15 mit. Im neuen Geschäft verkauft er abwechselnd mit zwei Mitarbeitern alles, was derzeit auf den Feldern und in den Gärtnereien so wächst. Neben Erdbeeren sind das andere Beerensorten sowie Kartoffeln, Gurken und Tomaten. Doch die Spezialität des vietnamesischen Gemüsehändlers sind die exotischen Früchte. Neben Ananas, Nektarinen und Pfirsichen finden die Bautzener Kunden auch Mango, Papaya, Avocado und Granatapfel. Das sind Exoten, mit denen noch nicht jeder etwas anzufangen weiß. Deshalb erläutert Do Viet Toat seinen Kunden geduldig, wie diese Früchte zuzubereiten sind. Außerdem bekommt man von ihm aus der Kühltheke auch bereits fertig zubereitete Obstteller.

In dem Geschäft am Hauptmarkt 9 gab es zuvor ab 2011 Süßwaren des Nougat-Herstellers Viba. Doch dieses schloss vor Monaten und stand leer. Wie Do Viet Toat sagt, musste er das Geschäft nicht groß renovieren. Er richtete es nach seinen Vorstellungen ein. Besonders schön macht sich der Spiegel hinter den Obst- und Gemüsekisten, sodass das Angebot noch üppiger wirkt. Vor der Konkurrenz durch den am Dienstag und Sonnabend am Hauptmarkt stattfindenden Wochenmarkt fürchtet sich Do Viet Toat nicht, wie er sagt. Der Zuspruch seiner Kunden gibt ihm recht.

