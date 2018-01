Obst und Brot aus der Region in Berlin Erstmals ist die Bäckerei Möbius als mittelsächsischer Vertreter auf der Grünen Woche. Die Obstland AG verzichtet auf einen eigenen Stand.

Auf dem Berliner Messegelände startet am Freitag die Grüne Woche. © PR

Mittelsachsen/Berlin. Am Freitag startet in Berlin die Grüne Woche. Auf 1 700 Quadratmetern stellen sich zu dieser internationalen Ernährungs- und Landwirtschaftsmesse 35 sächsische Firmen und Verbände vor, sieben davon aus Mittelsachsen. Traditionell reiste bislang eine Delegation der Obstland Dürrweitzschen AG mit in die Bundeshauptstadt. Zum zweiten Mal in Folge fehlt das Unternehmen in der Liste der Aussteller. „Wir sind indirekt durch das Leader-Regionalmanagement vertreten. An diesem Stand werden Besucher Äpfel aus der Obstland-Region finden können“, erklärte Unternehmenssprecherin Tina Eichhorn auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Der ausschlaggebende Punkt für die Entscheidung, wie auch 2017 schon auf einen eigenen Stand zu verzichten, sei die regionale Verortung der Marke Sachsenobst. „Wir vermarkten und verkaufen unsere Sachsenobst-Säfte voranging in Mitteldeutschland mit Schwerpunkt auf Sachsen. Das internationale Messepublikum hat dadurch größtenteils nur schwer Zugang zu unseren Produkten“, so Tina Eichhorn.

Neu dabei ist dafür die Bäckerei Möbius aus Oederan, die im Altkreis Verkaufsfilialen unter anderem in Döbeln und Roßwein betreibt. Die Mitarbeiter sind laut dem Sächsischen Landwirtschaftsministerium mit einem „Brot mit Herz“ vor Ort. Mit einem Teil des Verkaufserlöses dieses Weizenmischbrotes werde die Kinderarche Sachsen unterstützt. Zudem stellen die Möbius-Vertreter ihren umweltfreundlichen Mehrzweck-Brotbeutel vor. (DA/sol)

