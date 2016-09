Obst für Bedürftige Die neu gegründete Radebeuler Tafel sammelt Produkte von mehreren Supermärkten.

Freut sich über gute Ware. Christian Schmidt von der Radebeuler Tafel an der Ausgabestelle im Pfarramt der Friedenskirche. © Arvid Müller

Es ist eng in dem Raum neben der Friedenskirche in Altkötzschenbroda. Die Wände sind vollgestellt mit Tischen, darauf Kisten, davor viele Menschen. Christian Schmidt, Leiter der Radebeuler Tafel, greift in eine Kiste und gibt einem kleinen Jungen die Actimel-Flasche, einen Joghurt-Drink.

Gäbe es die Radebeuler Tafel nicht, wären alle Lebensmittel in diesem Raum schon in der Tonne gelandet. Genauso wie insgesamt ein Drittel der in Deutschland produzierten Nahrungsmittel. Die Umweltorganisation WWF schätzt in ihrer Studie „Das große Wegschmeißen“, dass von den 18 Millionen Tonnen Lebensmittelmüll etwa die Hälfte vermeidbar wär.

Schmidt kann nicht sagen, wie viele Kilo Produkte er einmal wöchentlich an Bedürftige abgibt. „Aber es reicht, um 50 Menschen mit ihrem Wochenbedarf an Milchprodukten, Obst und Gemüse zu versorgen,“ sagt er mit Nachdruck.

Seit einigen Jahren holt und verteilt Schmidt mit anderen Freiwilligen die Waren. Im Juni machten sie den Schritt in die Unabhängigkeit von der Dresdner Tafel und gründeten einen eigenen Verein. Seit letzter Woche sind sie beim Landgericht eingetragen, das Finanzamt hat die Gemeinnützigkeit bestätigt. Zur ersten Fahrt dauert es trotzdem noch bis zum 28. September, denn heute Abend wird sich der Verein offiziell bei der Dresdner Tafel vorstellen und begrüßt werden.

Kein einziges Nein

Als Schmidt auf Spendersuche in die Märkte ging, bekam er keine einzige abschlägige Antwort. Die Spender – darunter Rewe, Aldi, Kaufland und das Dresdner Backhaus – seien sogar froh, wenn sie die Lebensmittel nicht wegschmeißen müssten und sie noch einem guten Zweck zuführen könnten. Doch nicht nur Supermärkte unterstützen den jungen Verein. Gleich zwei Autohäuser haben je einen Kleintransporter zur Verfügung gestellt, große Kühltruhen wurden von Privatpersonen geschenkt.

Die Lebensmittel, die jeden Mittwochmorgen in grünen Kisten ankommen, sind am Abend zuvor anhand einer Liste aussortiert worden. Nach dem vom Hersteller festgesetzten Mindesthaltbarkeitsdatum, kurz MHD. Milchprodukte werden zwei Tage, Trockenprodukte einen Monat vor Ablauf herausgenommen. „Wir sind ein Frische-Markt und wollen dem Kunden qualitätsgerechte Ware anbieten“, sagt Rewe-Kaufmann Frank Scharschuh.

Schmidt dagegen denkt, dass Hersteller das MHD bewusst eng setzen, um den Konsum anzuheizen. Joghurt sei ja selbst drei Tage später nicht zwangsläufig verdorben. Doch die Gäste der Tafel sind dazu angehalten, Produkte vorm Verzehr zu prüfen.

Regelmäßig werden auch einwandfreies Obst und Gemüse nicht verkauft. Ein Apfelsinennetz zum Beispiel kommt abgewogen und abgepackt in den Supermarkt. Lagerung und Transport können aber eine Frucht beschädigen.Scharschuh weiß, dass er so ein Netz nicht verkaufen kann. Und die Netze neu sortieren? Zu viel Aufwand, da spende er es lieber.

Das Problem der Verschwendung von Nahrung ist komplex, betrifft den Erzeuger wie den Endverbraucher. Erst die industrielle Nahrungsmittelproduktion erzeugt einen Überfluss, in dem hochwertige Produkte zu einem relativ geringen Preis verkauft werden. Gleichzeitig entstand ein hoher Anspruch an Haltbarkeit und Frische, der jetzt wieder auf die Märkte zurückfällt.

Die Arbeit der Tafel ist zumindest eine Möglichkeit, Verlust und Verschwendung manchmal in Verwendung umzukehren.

zur Startseite