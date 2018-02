OBI-Mitarbeiter fordern mehr Geld Um ihre Forderungen klarzumachen, tragen die Mitarbeiter ein spezielles T-Shirt.

© Symbolbild/André Schulze

Pirna. In den kommenden Wochen wollen OBI-Beschäftigte in Sachsen, also auch in Pirna, jeden Freitag und Sonnabend T-Shirts mit dem Aufdruck: „Wir fordern 100% Entlohnung für 100% Leistung und Tariflohn als Mindesteinkommen!“ tragen. Das teilt die Gewerkschaft Verdi mit. Laut Verdi verdienen OBI-Beschäftigte derzeit zehn Prozent unter Tarif, damit fehlten einem Vollzeit-Mitarbeiter monatlich rund 200 Euro zum Tariflohn. „OBI erwirtschaftet sich Extraprofite auf dem Rücken der Beschäftigten“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago. „Wir lassen OBI nicht in Ruhe, bis das Unternehmen endlich wieder seine Beschäftigten nach dem Einzelhandelstarifvertrag bezahlt.“ (SZ)

zur Startseite