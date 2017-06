Oberstudiendirektor wird verabschiedet Bernd Mätzler geht in den Ruhestand. Er hatte als Chef das Berufliche Schulzentrum Freital-Dippoldiswalde lange Jahre geprägt.

Schulleiter Bernd Mätzler geht in Ruhestand. © Archiv: Thomas Schlorke

Der Lehrer und langjährige Leiter des Beruflichen Schulzentrums „Otto Lilienthal“ Freital-Dippoldiswalde, Bernd Mätzler, geht in den Ruhestand. Der Oberstudiendirektor war 42 Jahre Lehrer und leitete 27 Jahre lang das Berufliche Schulzentrum. Am Montag, 19. Juni, wird er offiziell mit einer Veranstaltung in der Pausenhalle verabschiedet. Erwartet werden dazu Gäste aus der Schulleitervereinigung, der Politik und der Wirtschaft.

Nach seinem Pädagogikstudium begann Mätzler 1975 an der Betriebsberufsschule des Edelstahlwerkes Freital seine berufliche Tätigkeit. Mit der Wende wurde er 1990 zum Leiter der Technischen Berufsschule Freital gewählt. Nach dem Zusammenschluss mit der Gewerblich-Technischen Berufsschule Freital und der Gewerblich-Technischen Berufsschule Rabenau übernahm Mätzler die Leitung dieser großen berufsbildenden Schule. In seine Zeit als Schulleiter fallen unter anderem der Neubau des Schulkomplexes 1997/98 und auch die Zusammenlegung mit dem BSZ Dippoldiswalde 2012. (SZ/cb)

