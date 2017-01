Oberstraßen-Hürde genommen Die seit Jahren geplante Sanierung kann nun endlich starten. Aber was wird mit der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße?

Die Oberstraße in Radeberg kann gebaut werden. © Archivfoto Thorsten Eckert

Die letzte Hürde ist genommen, die Bagger an der Oberstraße können anrollen. Mittwochabend segnete der Stadtrat einen Kredit ab, den der städtische Abwasserbetrieb für den Neubau des in der Oberstraße verlaufenden Kanals benötigt. Denn wenn ab Frühjahr die morsche Oberstraße zwischen Pulsnitzer- und Abzweig Otto-Bauer-Straße endlich grundhaft ausgebaut wird, soll natürlich auch gleich der nicht minder morsche Kanal in der Straße erneuert werden.

Dazu nimmt der Abwasserbetrieb einen Kredit von exakt 385 762,40 Euro auf. „Falls sich jemand wundert, dass wir hier sogar mit Cent-Beträgen agieren, das ist so gewünscht“, merkte Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) in der Sitzung an. Die zuständigen Ministerien würden sehr genau nachrechnen, denn Kredite wie dieser für den Kanal in der Oberstraße, werden derzeit bei der Sächsischen Aufbaubank mit Fördermitteln bezuschusst. Damit liegt der Zinssatz mit 0,2 Prozent deutlich unter dem aktuellen marktüblichen Zinssatz von rund 1,43 Prozent. „Also werden wir das Ganze nun centgenau beantragen, wir sind ja schließlich in Deutschland“, schmunzelte der OB.

Damit wird die Stadt in Kürze die Bauarbeiten für die Oberstraße ausschreiben, sodass das seit Jahren immer wieder verschobene Vorhaben endlich über die Baubühne gehen kann. Die Stadt schießt dabei dem Freistaat die Baukosten für die Straße vor. Denn für die Oberstraße – als Staatsstraße – ist eigentlich der Freistaat verantwortlich. Da aber die Stadt auch die Fußwege und den erwähnten Kanal erneuert, hat sie die Planungen und die Finanzierung für das gesamte Projekt in die Hand genommen und wird anschließend die Baukosten für den Straßenteil zurückbekommen.

Rund sechs Monate werden die Arbeiten dauern, so Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Damit wird eine der schlimmsten Innenstadt-Holperpisten verschwinden. Aber eine andere bleibt: die anschließende Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße Richtung Lotzdorf. Deren Kopfsteinpflaster ist längst für Autostoßdämpfer fast tödlich. „In diesem Jahr wird sich da nichts tun, weil wir nach dem Bau der Oberstraße dann in den Winter kommen würden“, sagt der Stadtsprecher. „Aber für 2018 ist der Bau geplant!“

