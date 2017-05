Oberstraße wird fertig gebaut Die grundhafte Sanierung ist Neustadts zweites großes Bauvorhaben in diesem Jahr.

Neustadt. Am Montag hat auf der Oberstraße in Neustadt der zweite Bauabschnitt und damit die Sanierung des letzten Teilstücks begonnen. Neben der August-Bebel-Straße ist die Oberstraße Neustadts zweites großes Straßenbauvorhaben in diesem Jahr. Die Oberstraße soll bis Ende August 2017 gebaut werden, spätestens Anfang September. Hier wird zunächst der Durchlass für den Kalbsbornbach erneuert. Dieser wird auch teilweise offengelegt. Anschließend verlegen die Bauarbeiter einen neuen Mischwasserkanal bis zur Promenade/Bruno-Dietze-Ring. Dann bekommt die Straße eine Asphaltdecke. Ein Stück des Promenadenwegs bekommt in diesem Zuge ebenfalls eine neue Deckschicht, zwischen der Einfahrt zum Parkplatz und der Buswendeschleife.

Während der Bauarbeiten wird durch eine Ampel die Zufahrt zum Wohngebiet Bruno-Dietze-Ring gewährleistet, informiert die Stadtverwaltung. August-Bebel-Straße und Oberstraße verschlingen zusammen etwa 600 000 Euro, rund ein Drittel davon kostet die Oberstraße. Auf der August-Bebel-Straße haben die Bauarbeiter derzeit am unteren Abschnitt in Höhe der Spitzweg-Apotheke zu tun. Anfang Juli rutscht die Baustelle ein Stück nach oben, der letzte Abschnitt soll Ende August abgeschlossen werden. Dann soll aus der Kopfsteinpflasterpiste eine Asphaltdecke geworden sein, außerdem werden die Gehwege neu gemacht. (SZ/nr)

