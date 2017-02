Oberstraße Sonnabend gesperrt Im Radeberger Zentrum wird es am Wochenende eng.

© dpa

Autofahrer müssen sich am Sonnabendvormittag auf Verkehrsbehinderungen im Stadtzentrum von Radeberg einstellen. Nach Angaben von Jürgen Wähnert, Sprecher der Stadtverwaltung wird die Ober-straße in der Zeit von 7 bis 14 Uhr voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Pulsnitzer Straße und der Einfahrt zum öffentlichen Parkplatz. Laut Jürgen Wähnert werden in der Zeit Baumfällarbeiten erledigt. Autofahrer in Richtung Feldschlößchen werden gebeten, über die Pulsnitzer Straße und die Christoph-Seydel-Straße auszuweichen.

Die Zufahrt zu den Einkaufsmärkten von Lidl und Edeka ist gewährleistet. Sie können jeweils über die Pulsnitzer Straße erreicht werden. Der öffentliche Parkplatz an der Oberstraße ist von 7 bis 14 Uhr nicht erreichbar. Allerdings können dort geparkte Fahrzeuge auch am Sonnabendvormittag heruntergefahren werden, teilt die Stadtverwaltung mit. (SZ)

zur Startseite