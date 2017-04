Oberstraße nach Ostern sieben Monate dicht

Die Oberstraße in Radeberg wird endlich saniert. © Thorsten Eckert

Ab 18. April müssen sich die Autofahrer in Radeberg auf Umleitungsfahrten einstellen, dann beginnt die lange geplante Sanierung der Oberstraße. Gebaut wird dabei in zwei Abschnitten, die jeweils zur Vollsperrung in diesem Bereich führen werden. Das hat jetzt die Stadtverwaltung mitgeteilt, die den Bau federführend betreut.

Der erste Abschnitt beginnt an der Pulsnitzer Straße und endet an der Otto-Bauer-Straße. Die Bauzeit dafür beträgt drei Monate. Ab Ende Juli soll dieser Abschnitt dann wieder voll befahrbar sein, so die Planungen. Der zweite Bauabschnitt verläuft dann von der Otto-Bauer-Straße bis zur Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße. Die Bauzeit für diesen Bereich ist für vier Monate vorgesehen, also bis Ende November. Der Parkplatz Oberstraße, gegenüber der Wohnbau Radeberg, wird durch eine Zufahrt über den Landwehrweg weiterhin zur Verfügung stehen, so die Stadt.

Im Rahmen der Sanierung werden auch Kanäle, Gehwege, Beleuchtung sowie Wasser- und Gasleitung erneuert. Rund 1,3 Millionen Euro werden in den Ausbau der Oberstraße fließen. Radeberg muss für Kanäle und Fußwege rund 721 000 Euro zahlen, der Freistaat zahlt für den eigentlichen Straßenbau 350 000 Euro und der „Rest“ fließt in den Neubau von Wasser- und Gasleitungen. (SZ/JF)

