Oberstraße: Ab 18. April rollen die Bagger Seit drei Jahren wird der Baustart in Radeberg immer wieder verschoben. Nun wird gebuddelt. Und das bis in den November hinein.

Bald wird an der Oberstraße in Radeberg gebaut. © dpa

Manche haben den Baustart an der Ober-straße in Radeberg ja schon höhnisch mit dem in den sprichwörtlichen Sternen stehenden Übergabetermin für den Berliner Flughafen verglichen … Immer wieder war die dringend notwendige Sanierung der Holperpiste zwischen Pulsnitzer Straße und dem Abzweig zur Otto-Bauer-Straße im Herzen der Bierstadt verschoben worden. Mal fehlte es am Geld, dann wurde die Straße als Umleitungsstrecke gebraucht …

Jetzt geht’s aber tatsächlich los. Am 18. April werden die Bagger anrollen, sagte Radebergs Bauamtsleiterin Uta Schellhorn Mittwochabend im Stadtrat. Zuvor hatten die Räte das Geld für den Bau sozusagen locker gemacht.

Die Baukosten: rund 1,3 Millionen Euro werden „verbuddelt“

Insgesamt rund 1,3 Millionen Euro werden in den Ausbau der Oberstraße fließen. Neue Kanäle, neue Fußwege, neue Straßenlaternen, neuer Asphalt – und auch ein Ende der Einbahnstraßenregelung zwischen Otto-Bauer-Straße und der Einfahrt zum großen Innenstadtparkplatz gegenüber der Wohnbau Radeberg – sind geplant. Radeberg muss für Kanäle und Fußwege rund 721 000 Euro zahlen, schießt aber zunächst dem Freistaat auch noch runde 350 000 Euro für den Asphalt vor. Das Geld bekommt Radeberg anschließend wieder, weil die Oberstraße eine Staatsstraße ist. Den „Rest“ der Baukosten tragen die Wasserversorgung Bischofswerda für neue Trinkwasserkanäle und Energieversorger Enso für die Verlegung von neuen Leitungen. Gebaut wird in zwei Abschnitten – voraussichtlich bis November wird die Straße also gesperrt sein.

Der Parkplatz: Zufahrt soll über den Landwehrweg möglich sein

Der Parkplatz an der Oberstraße soll zumindest teilweise auch während der Bauphase nutzbar sein. Ein Bereich wird zwar für die Baufahrzeuge und Baustellen-Einrichtungen abgetrennt; aber der „Rest“ soll für Innenstadtbesucher offen stehen. Die Zufahrt, so Bauamtschefin Uta Schellhorn ist über den Landwehrweg geplant. „Im Moment sind wir mit den Grundstückseigentümern im Gespräch, es gibt aber noch keine unterschriebenen Nutzungsverträge“, machte sie auf eine entsprechende Bürgeranfrage im Stadtrat deutlich. Die Grundstücksbesitzer hätten aber bereits Zustimmung signalisiert, sagte sie.

Anwohnerkritik: Bisher noch keine Informationen aus dem Rathaus

Anwohner warten noch immer auf eine Information über die Bauabläufe und die Anfahrtsmöglichkeiten. „Wir mussten ja erst die Vergabe an die Baufirma abwarten, jetzt werden wir die konkreten Planungen mit der Firma absprechen – dann werden die Anwohner umfassend informiert“, versprach Bauamtsleiterin Uta Schellhorn im Stadtrat. Bisher habe man einfach noch nichts Konkretes sagen können, begründete sie das „Schweigen“ der Verwaltung.

Weiterbau: Hoffnung auf Sanierung der Dr. Rudolf-Friedrichs-Straße

Im Anschluss an die Sanierung der Ober-straße hoffen die Autofahrer ja ebenfalls seit Jahren auf den Ausbau der mittlerweile üblen Kopfstein-Holpertrasse Richtung Lotzdorf: der Dr. Rudolf-Friedrichs-Straße. „Für 2018 ist der Bau geplant“, so Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert jüngst auf SZ-Nachfrage.

