Oberseifersdorf feiert sein Jubiläum mit großem Umzug Mit über 60 Bildern sind Hunderte am Sonntag Nachmittag durch das Dorf gezogen - die Begeisterung am Straßenrand ist groß.

Auf einem Wagen, der dem Oberseifersdorfer Schriftsteller Kurt David gewidmet war, wurde sogar zünftig gebadet. © Thomas Eichler

Oberseifersdorf.Dicht an dicht standen Einwohner und Gäste am Sonntag an den Straßenrändern von Oberseifersdorf. Der Festumzug zum 750. Geburtstag des Ortes bot über 60 Bilder – aus der Geschichte der Landwirtschaft und des Heiratens, mit historischen Gefährten und mit den Vorgängern des heutigen Bürgermeisters in einer Kutsche.

Die Besucher waren sich am Abend in großer Einmütigkeit sicher: Die Feierlichkeiten am Wochenende waren gelungen. Die SZ hat die schönsten Fotos des Festumzugs zu einer Bildergalerie zusammengestellt. (szo)

zur Startseite