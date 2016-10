Oberschule wird zum Schlafsaal Zum Wettbewerb „Jugend tanzt“ werden am Wochenende über 400 Teilnehmer in Neustadt erwartet. Für sie werden Klassenzimmer geräumt.

In der Schillerschule wird ein Großteil der Tänzer aus Sachsen am Wochenende schlafen. © Dirk Zschiedrich

Ein Großaufgebot an Nachwuchstänzern hat sich an diesem Wochenende in Neustadt angesagt. Anlässlich des siebten Sächsischen Landeswettbewerbs „Jugend tanzt“, der am 29. und 30. Oktober in der Neustadthalle stattfindet, werden etwa 430 Teilnehmer erwartet. Zwischen sieben und 26 Jahre alt sind die Teilnehmer, die Vieles von traditionellem Volkstanz über klassischen Tanz bis hin zu Hip-Hop, Breakdance und Tanztheater präsentieren werden.

Die Auftritte werden von einer Fachjury bewertet. Es gibt insgesamt drei Altersgruppen. Die Tänze werden zudem in vier Kategorien eingeteilt. Eine widmet sich den aktuellen Tanzformen wie Hip-Hop, Show-, Stepp- und Jazztanz. Außerdem gibt es die Sparten Volkstanz, Ballett und Moderner Tanz. Am Sonnabend treten die Gruppen und Solisten in der Vorrunde an. Am Sonntag findet die Endrunde statt.

Zur Abschlussgala, die 15 Uhr beginnt, werden die Preisträger gekürt. „Wir freuen uns, mit diesem Wettbewerb in Neustadt zu Gast sein zu dürfen und auch, wenn viele Neustädter kommen, um sich unsere Wertungsprogramme anzuschauen“, sagt Evelyn Iwanow, Vorsitzende des Sächsischen Landesverbandes Tanz. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die besten Tänzer qualifizieren sich gleichzeitig für den Bundeswettbewerb „Jugend tanzt“. Bei den vergangenen deutschlandweiten Wettbewerben kamen immer sächsische Tanzgruppen als Preisträger zurück. Die sächsischen Gruppen waren damit überdurchschnittlich erfolgreich im Bundesmaßstab.

Die mehr als 400 Teilnehmer werden über Nacht in Neustadt bleiben. Die Stadt stellt ihnen verschiedene Schulen und Turnhallen zur Verfügung. Dazu gehört die Friedrich-Schiller-Oberschule. Hier werden 18 Klassenzimmer zu Schlafsälen umfunktioniert. Auch im Sportforum können Tänzer übernachten. „Je nachdem, wie viele Teilnehmer nach Neustadt kommen, werden wir auch die Turnhalle der Julius-Mißbach-Grundschule zur Verfügung stellen“, sagt Nadine Große von der Neustädter Stadtverwaltung. Die Tänzer bringen Schlafsäcke und Isomatten selbst mit. Die Kommune stellt ihnen in den Objekten zudem Duschen und Sanitäranlagen zur Verfügung. Die Verpflegung übernimmt das Team der Neustadthalle. Frühstück, Mittag- und Abendessen bekommen die Gäste in der Stadthalle serviert.

Landeswettbewerb „Jugend tanzt“ in der Neustadthalle: 29. Oktober, Vorrunde von 10 bis 22 Uhr. 30. Oktober, Endrunde von 10 bis 13 Uhr, Abschlussgala ab 15 Uhr.

