Oberschule wird saniert

Die Stadt Altenberg will die Oberschule in Geising weiter sanieren. Der Stadtrat hat in der jüngsten Sitzung etliche Baumaßnahmen für mehrere Tausend Euro durchgewunken. Obgleich es an dem Tag mehrfach Kritik an den Informationen gab, die von der Verwaltung zum Beschluss vorgelegt wurden. So erhielten die Räte beispielsweise die einzelnen Bauaufträge, welche sie für die Schule vergeben sollten, erst kurz vor der Sitzung als Tischvorlage.

Bauamtsleiter Andreas Gabler begründete das in dem Fall mit der knappen Zeit. Die Arbeiten seien vor Weihnachten ausgeschrieben worden, eine Woche vor der Ratssitzung erfolgte erst die Submission der Angebote. Um in den Winterferien beginnen zu können, kam die Vergabe der Bauleistungen kurzfristig in den Januar-Stadtrat, um diesen in die Entscheidung einzubeziehen. Gabler wies darauf hin, dass Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) berechtigt gewesen wäre, die Aufträge auch allein auszulösen. Denn bei den einzelnen Losen handelt es sich um relativ geringe Summen, über die der Rathauschef allein entscheiden darf. Das sei allerdings nicht gewollt gewesen. Der Rat vergab dann auch mehrere Aufträge, unter anderem Elektro-, Fliesen-, Maler- und Tischlerarbeiten. Die Stadt Altenberg will in den nächsten drei Jahren insgesamt 1,2 Millionen Euro in die Schule investieren. (SZ/ks)

